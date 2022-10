O paso da fronte deixou pouca auga, tal e como mostra o mapa do total de chuvia acumulada nas estacións.



Tras a fronte, mañá recuperamos a influencia anticiclónica e con circulación do nordés. Teremos tempo seco e ceos pouco nubrados en xeral. Máis nubes no extremo norte. pic.twitter.com/rhnWy2UNTL