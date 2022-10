Las familias de la escuela infantil Carmen Cervigón, perteneciente a la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, denuncian que la salida de la guardería de la Red de Escuelas Infantiles Municipales ha acarreado una serie de perjuicios con los que no contaban cuando matricularon a sus hijos e hijas en una escuela inicialmente incluida en el entramado municipal. La guardería era de titularidad privada, pero formaba parte de la red de escuelas públicas a través de un convenio con el Ayuntamiento en el momento de la formalización de las matrículas.

Las familias, por medio de la Asociación de Nais e Pais, denuncian que no supieron hasta la reunión del inicio de curso que la escuela pasaría a tener una gestión privada y que se acogería al convenio de gratuidad de la Xunta. Denuncian que al pasar a manos privadas los servicios complementarios, como merienda, comedor, desayuno y material escolar, incrementaron su precio “hasta casi un 50%”, pues la escuela ya no se rige por la tabla de precios de la administración municipal.

Además, los denunciantes critican el hecho de que las familias que deseen matricular a sus hijos el año que viene en una escuela de la red municipal no tendrán preferencia en la solicitud de plaza, pues provienen de una escuela privada; y que, con el cambio del convenio, “se perdieron ayudas y bonificaciones de comedor” para familias numerosas y monoparentales, entre otras novedades como la obligatoriedad del pago de una mensualidad completa en el caso de que el escolar no asista ese mes sin causa justificada, lo que obliga, afirman, “a escolarizar a los niños y niñas antes de la edad recomendada”. Las familias señalan que no existe la obligatoriedad de iniciación en inglés que sí se sigue en la red local, y que se elimina “la garantía del uso del gallego como lengua vehicular”.

Los padres y madres, como consecuencia, piden al Concello que reintegre la escuela en la red, o bien, en su defecto, que bonifique a las familias la diferencia en el precio de los servicios complementarios, las ayudas a familias numerosas y monoparentales y que ofrezca a los alumnos de la Carmen Cervigón “las mismas posibilidades” que para el resto de matriculados en la red municipal. También demandan una reunión con el concejal de Educación, Chero Celemín, con el objetivo de obtener “explicaciones oportunas” sobre el asunto.

Desde la dirección de la escuela aseguraron recientemente que la salida de la red municipal está motivada porque el convenio de la Xunta cubre dos horas más de gratuidad que el municipal, con ocho frente a seis. Unas condiciones con las que el Concello “no puede competir”, según respondió el Gobierno local a una pregunta formulada por Marea Atlántica en un pleno.

Fuentes del Concello defiende que la escuela siempre fue propiedad de una entidad, no de titularidad municipal, aunque las plazas se ofertaron este año como parte de las disponibles en la red pública. Las mismas fuentes señalan que fueron los titulares de la entidad los que decidieron “libremente” acogerse al convenio de la Xunta. Desde el Concello señalan que si la entidad quiere regresar a la red “puede hacerlo”, pero indican que solo el centro y la Xunta “pueden dar respuesta a las reclamaciones de los padres”, al haber sido estas las responsables de la decisión en el cambio en el modelo de gestión. Señalan además que el Concello aún dispone de plazas en algunas escuelas de su titularidad a disposición de usuarios.