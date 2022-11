La Orquesta Sinfónica de Galicia estrenará hoy a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera la Sinfonía nº 16 Voces da Terra, encargada al compositor Rogelio Groba por el treinta aniversario de su colaboración con la formación coruñesa. El programa, dirigido por José Trigueros, incluye el estreno de In the Distance for Orchestra, de Ramón Humet, ganadora del XIV Premio Andrés Gaos de la Diputación. El concierto es de entrada libre.