Comercios que sobreviven en ilustraciones

Los míticos comercios de la ciudad sobreviven en los recuerdos de los coruñeses, pero ahora también forman parte de un libro que permite viajar al pasado. El autor es Jorge Blanco, ese coruñés que durante la pandemia dedicó el tiempo libre, encerrado, a llenar de ilustraciones un pequeño archivador que encontró en su casa. Dibujó comercios de antes, que ya no están, y otros que todavía reciben clientes, aunque están cargados de nostalgia. “Es un recuerdo para lo que no han podido disfrutar de ello y también un homenaje, una forma de hacer memoria. A Coruña tenía unas zonas comerciales muy buenas”, recuerda Blanco, que ayer inauguró la exposición de estas ilustraciones, organizada por el Concello en el Cantón Grande. La muestra se moverá por toda la ciudad, de la plaza de Lugo a la plaza Elíptica, pasando por As Conchiñas y Novo Mesoiro. Así hasta el día 19 de diciembre.

Un total de 36 dibujos componen el libro. La Gran Antilla, Bonilla a la Vista, la droguería Villar, la mercería Elvira o la librería La Poesía forman parte de esta pequeña historia de la vida comercial coruñesa. “Ojalá se hubiesen conservado las fachadas. Hoy tendríamos una calle San Andrés, una calle Real o una Rúa Nova con fachadas espectaculares”, reflexiona. A Jorge Blanco le cuesta elegir una ilustración favorita, aunque le tiene un especial cariño “a la de la camisería Inglesa”. “Era de mi abuelo”, señala. También dibujó la camisería Roma, en la que trabaja su padre. “Esto es un homenaje a toda esa gente que trabajó durante tanto tiempo en el comercio tradicional y familiar”, señala el dibujante, que tiene más de 70 ilustraciones hechas. “Y aún me quedan”, avisa. Porque este trabajo no acaba aquí, quiere seguir paseando por la historia de A Coruña con el pincel en la mano.