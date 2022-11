La pasarela de la ría: Ultimátum de la Xunta a A Coruña y Oleiros para que den su apoyo y sacarla a concurso

La Xunta tiene preparada la licitación del proyecto y de la ejecución de la pasarela peatonal y ciclable sobre la ría de O Burgo que anunció el pasado mes de abril, un proceso que prevé poner en marcha este mes. Pero el rechazo inicial que los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros han manifestado hacia el proyecto, financiado con fondos europeos, condiciona esta licitación. Por esta razón, el Gobierno gallego ha convocado a los concejales de Movilidad de ambos concellos para que este viernes expresen “con claridad” si apoyan o rechazan la infraestructura que uniría el entorno de As Xubias con la playa de Santa Cristina. Si la respuesta que den ese día es el rechazo, el proyecto sería “inviable”: la Xunta no podría ejecutarlo ni con los fondos comunitarios —se estima un gasto de ocho millones de euros— ni con los plazos marcados por el programa Next Generation, lo que podría dejar la iniciativa en el cajón.

Tanto A Coruña como Oleiros se mostraron desde el principio contrarios a la pasarela. No les gustó que el expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, lo anunciase hace siete meses, tras un Consello de la Xunta celebrado en la ciudad, sin haber informado antes a los concellos afectados. Ni el emplazamiento de la estructura ni la solución técnica propuesta, alegaron los ayuntamientos; también urbanistas y arquitectos de la ciudad manifestaron su desaprobación. Con el paso del tiempo, los concellos expresaron su preferencia por un servicio de conexión marítima por barco entre A Coruña y Oleiros. En unos días deberán comunicar al Gobierno gallego si mantienen la misma postura o dan vía libre a la pasarela de la ría. “Si nos dejaran hacer, sería suficiente para que pudiéramos seguir adelante”, comentó ayer el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, que prefirió “esperar al viernes” para confirmar si la licitación podrá iniciarse este mismo mes. Aclaró que los proyectos autonómicos financiados íntegramente con fondos europeos tienen que haberse licitado antes del 30 de marzo de 2023. El Concello rechaza la pasarela de la Xunta a Santa Cristina: "Ni ahí ni así" Los concellos alegan que no conocen el proyecto en profundidad, aspecto que la Xunta rechaza porque asegura que ya en mayo ofreció información sobre las características de la pasarela en reuniones y que en los meses siguientes, cada vez que se obtuvieron avales técnicos y ambientales requeridos, proporcionó nueva documentación. La Xunta defiende la “transparencia” del proceso y señala que Oleiros “sí quiso” escuchar las explicaciones sobre el proyecto, “algo que rechazó el Concello de A Coruña”. Menéndez y Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, explicaron ayer los pasos que ha dado la iniciativa de la pasarela desde incluso antes de ser anunciada por Feijóo, entre ellos las “garantías” procedentes de informes ambientales que confirman la protección de los valores naturales de los entornos de la pasarela a ambos lados de la ría y el estudio de dinámica del litoral elaborado por la Universidad de Cantabria para evaluar el impacto de la infraestructura. Los cargos autonómicos estiman que la pasarela, si es construida, movería al día un tránsito de 218.000 personas que podrían llegar en menos de 30 minutos en bicicleta a cualquier centro universitario de la ciudad, desde donde podrían acceder a 55 líneas de transporte público. Entre los ejemplos de pasarelas sobre espacios marinos en la actualidad mencionaron las de Esteiro (Muros), Los Toruños (Cádiz) y el parque natural Illas Atlánticas. Oleiros apuesta por una línea de transporte marítimo con A Coruña durante todo el año Hoy, cuatro días antes de la reunión entre Menéndez y Trenor con los concejales de Movilidad por la pasarela de la ría, se reunirán la alcaldesa de A Coruña y el regidor de Oleiros, Ángel García Seoane, para abordar asuntos que afectan a los dos ayuntamientos, como la estructura propuesta por la Xunta para unir los dos márgenes de la ría, la conexión por barco y el enlace por carretera a través de la línea 1A del bus urbano. García Seoane, que solicitó esta reunión hace semanas, también tiene previsto pedir un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, para abordar la posibilidad de implantar un eficaz transporte marítimo en la comarca.