En la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña contra el condenado por el asesinato de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias El Chicle, por una presunta violación a su cuñada cuando esta tenía 17 años, en 2005, la primera testigo en declarar fue la joven de Boiro que en 2017 denunció que el acusado intentó secuestrarla. El Chicle fue entonces condenado a cinco años y un mes de prisión por un delito de detención ilegal consumado y otro de agresión sexual en grado de tentativa.

Esta víctima, que coincidió trabajando “en una fábrica de congelados” con la cuñada de El Chicle, dijo ante el juez que esta les había contado, a ella y a otras compañeras, que “su cuñado la había violado y que su hermana no le había creído”. Sobre ella, explicó que era una chica más o menos de su edad pero “no la veía muy bien anímicamente”.

Preguntada por el intento de secuestro sobre ella por parte de Abuín, confesó que es “complicado volver a eso”. “Entonces, déjalo”, le dijo el juez. Sin embargo, continuó hablando y declaró, tras un biombo, que aquel día de diciembre de 2017 “iba con el móvil” por la calle y se encontró al presunto agresor. “Me cogió del cuello y me pidió que le diese el móvil. Tenía un cuchillo en la mano”, recordó. A preguntas del fiscal de si El Chicle intentó meterla en el coche, contestó: “Sí, y lo consiguió”.

Durante la jornada de ayer también declaró un conductor de autobús, vecino de la cuñada de El Chicle, que en ocasiones llevaba a la víctima al instituto, pero no recuerda si ese 17 de enero de 2005 trabajó o no. Los dos agentes de la Guardia Civil que se sentaron ante el juez tampoco recordaron muchos detalles de aquel día. “Yo lo vi normal, pero no soy psicólogo”, dijo un funcionario que participó en su detención. Declaró también como testigo un excompañero de trabajo de Abuín, que aseguró que el día que supuestamente cometió la agresión sexual “llegó tarde”, mientras que un conocido, que trabajaba cerca, contó que vio pasar el coche del acusado “a toda leche” por la carretera que da acceso a su puesto de trabajo.

Intervinieron en esta segunda jornada del juicio el primo y la tía El Chicle, pero ninguno recordaba nada de aquel día, a pesar de que el acusado asegura que fue a casa de estos a pedir dinero, aunque nadie le abrió la puerta aquella mañana de enero. Ni siquiera recordaban haber declarado hace 17 años por este caso. “La verdad es que no sé qué hago aquí”, comentó el primo.