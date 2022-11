La inversión municipal en obras ejecutada suma 14,5 millones, el 14,6% de la prevista

Los datos sobre la ejecución de las inversiones en obras incluidas en el presupuesto municipal revelan que hasta el pasado día 16 se habían ejecutado solo el 14,6%, ya que de los 99,01 millones que aparecen consignados en los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital únicamente se habían gastado en esa fecha 14,5 millones. Así figura en la documentación de la modificación de las cuentas del Concello que se aprobará el próximo martes en un pleno extraordinario, que tendrá una cuantía de 6,5 millones y que cambiará el destino de algunas de las partidas originales y añadirá al presupuesto cantidades procedentes del remanente de tesorería.

El proyecto presupuestario aprobado inicialmente contaba con 63,1 millones para inversiones en obras, aunque a esa suma se le añadieron posteriormente 36,8 millones. La Tesorería municipal solo contabiliza hasta el momento 14,5 millones como fondos para inversiones ya ejecutados, por lo que aún quedan 85,4 millones por gastar. Una parte de esos fondos están comprometidos en diferentes actuaciones del Concello que se encuentran en marcha o que aún están en fase de licitación, pero al no estar certificados los gastos efectuados, no pueden contabilizarse como ejecutados.

Del total del presupuesto, que alcanza este año casi 357 millones, se gastaron hasta mediados de este mes 200,1 millones, lo que supone el 56,7%. Esa cantidad, sin embargo, no implica necesariamente una buena gestión municipal en el terreno inversor, ya que la mayor parte de la misma corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios municipales, que suman 134,6 millones, y al gasto de personal, que fue de 56,6 millones hasta el pasado día 16.

El presupuesto de este año es el más elevado en la historia municipal coruñesa, argumento que fue empleado el pasado septiembre por el Gobierno local para defender su labor inversora al destacar que las obligaciones de gasto reconocidas sumaban entonces 153 millones, cantidad que en la actualidad ha subido hasta los 200,1 millones. Ese montante llevó a los responsables municipales a asegurar que nunca se había invertido tanto a esas alturas del año, aunque hay que matizar que esa cifra no es la de inversión, sino la del total del gasto del Concello.

Hasta el 9 de septiembre se había ejecutado el 42,9% de los fondos incluidos en el presupuesto, porcentaje similar al de los años anteriores, ya que el pasado fue el 44,5% y en 2020 el 42,9%. En 2019, año electoral cuya gestión correspondió a PSOE y Marea Atlántica en cada mitad, se llegó al 47,7%, mientras que en 2018 fue de nuevo el 42,9%

“Lo importante de un presupuesto no es lo que se pone, sino lo que se ejecuta, y si no se hace, eso sí que es un verdadero recorte para los coruñeses”, denunció ayer el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, al conocerse los datos sobre la inversión del Concello. Lorenzo reprochó además que en la modificación del presupuesto no figuren fondos para los nuevos accesos al Hospital Universitario ni para adquirir terrenos portuarios.