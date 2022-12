Robbie Williams actuará el 8 de julio de 2023 en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, dentro de su nueva gira XXV, con la que celebrará 25 años de su carrera como solista. El que fuera componente de TAKE THAT pasará por Galicia en 2023 y recordará sus grandes éxitos, como Feel, No Regrets, Angels, Let Me Entertaint You o Rock DJ . La preventa y venta de entradas todavía no tienen una fecha marcada. La gira está pensada para grandes recintos y pasará por Barcelona, con dos fechas, 24 y 25 de marzo, y por Fuengirola, el 15 de junio. También visitará Lisboa el 27 de marzo. El cantante británico no estará solo en este concierto, ya que está previsto que más artistas se unan al cartel de este gran concierto en el Monte do Gozo. El precio de las entradas para Barcelona parten de los 50 euros y llegan hasta los 128. Hay entradas también de 70, 80 y 110.