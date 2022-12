La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer que “habrá un documento presupuestario para 2023”, aunque no concretó fechas. “Los grupos tendrán la oportunidad de votar a favor de ese presupuesto”, informó la regidora.

Esta declaración no contenta a Marea Atlántica, con la que el Gobierno local ha negociado hasta ahora los presupuestos. Critica que el Ejecutivo todavía no haya elaborado las cuentas para el próximo año. “Hay amnesia respecto a los deberes del Concello como diseñar una propuesta presupuestaria”, comentó la portavoz María García, que lamenta que solo haya habido “una modificación de crédito aprobada in extremis”.

El Ejecutivo local realizó el mes pasado modificaciones presupuestarias por 6,5 millones, pactadas con Marea e incluyendo ideas del BNG.

Según la ley que regula las haciendas de los Ayuntamientos, el pleno debe aprobar definitivamente el presupuesto de un año antes del 31 de diciembre del anterior. Unos plazos que, en este caso, no se cumplirán. De todos modos, Rey confirma que presentará esa propuesta de presupuesto que la oposición lleva tiempo reclamando.

El presupuesto de 2021 se prorrogó, es decir, se emplearon las cuentas del año anterior, mientras que el de este año tuvo el visto bueno definitivo a mediados del mes de abril.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, recordó en varias ocasiones que los pactos de investidura por los que su grupo apoyó a Inés Rey como alcaldesa incluían iniciar las negociaciones presupuestarias en septiembre de cada año. Para el PP, la falta de cuentas para 2023 es “lo más importante” en la actualidad municipal. De hecho, en el anterior pleno, Rosa Gallego avisó que empezará el nuevo año “sin convenios con entidades, sin inversiones nuevas, sin los accesos al Chuac” o dinero para adquirir los muelles interiores”.

Marea Atlántica, que está dispuesta a negociar este nuevo presupuesto, lleva tiempo avisando de los plazos y le preocupa que se vuelva a optar por una prórroga, como ocurrió con el de 2021. La edil María García denuncia, además, que “todavía hay pendientes acuerdos en vivienda y energía sin ejecutar”.