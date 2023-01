La película coruñesa ‘Unicorn Wars’ llega a los cines de Japón y EEUU y a plataformas

La película Unicorn Wars, dirigida por el coruñés Alberto Vázquez, inicia una segunda vida en los próximos días. En marzo, dará el salto a los cines de Estados Unidos, de la mano de la firma Gkids, que es la única que distribuye películas de animación para adultos. “Ese mismo mes estará también en el festival de Niigata. Es muy interesante poder estrenar la película en los cines de Japón —en marzo o abril, todavía no está definido— porque es una potencia que exporta mucha animación, pero no importa casi nada, por eso es bueno que estemos ahí, porque es un mercado fuerte”, explica Vázquez, que apunta, además, que el 8 de febrero se podrá ver en la plataforma Movistar+.

“La película en cines estuvo dos semanas. Es difícil y no solo para la nuestra, que es de animación, sino para todas aquellas que son pequeñas o que no tienen a una televisión detrás. El cine está viviendo una crisis en la que se hace poca taquilla, por eso es interesante que llegue a plataformas digitales para que pueda tener una segunda vida”, relata Vázquez, que indica que este salto de la película a Estados Unidos forma parte también de su carrera hacia los Óscar, una posibilidad que “no será fácil”, porque se están haciendo más de un centenar de películas de animación al año, algunas de ellas de grandes productoras, como Dreamworks, Pixar o Disney, contra las que hay que competir, pero que podría darse.

“Nosotros vamos a intentar hacer la carrera, sería algo bonito, aunque ahora ya no depende de mí, porque la película le pertenece al público y a las distribuidoras, yo no puede hacer nada más que ir allí y promocionarla y dar entrevistas, pero que llegue a los Óscar depende de muchos otros factores. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo que es hacer la película y ha quedado bien. Ahora ya estoy empezando a trabajar en otra”, confiesa Vázquez, que destaca de Unicorn Wars que es una película “coruñesa, bilbaína y algo francesa”, ya que la mitad de la producción se hizo en la ciudad y con profesionales de aquí. “Me parece bastante milagroso que podamos hacer este tipo de películas aquí y que queden bien y que vayan a festivales y que ganen premios”, comenta Vázquez.

En Estados Unidos, apunta, no es que no exista esta crisis en el cine que acecha no solo a A Coruña, con el cierre del cine Yelmo de Los Rosales, sino a todo el país, pero tiene a su favor que es “más grande” y que Unicorn Wars puede encontrar espectadores impacientes por ver si el ejército osito consigue ganar la guerra que libra contra los unicornios.

No es el primer pase internacional que tiene la película, ya que hace tres semanas se estrenó en Francia y tiene prevista su visita a las carteleras de Alemania y Reino Unido. “Está encontrando su sitio. Yo lo que quiero es que se vea lo máximo posible”, asume Vázquez, que confía en que Unicorn Wars siga dando “muchas alegrías”, no solo en festivales y en cines sino también en las casas de aquellos que decidan verla a través de las plataformas digitales.

Para que perdure la historia en el tiempo, la editorial Astiberri ha editado el libro de arte de la película que ahonda en el proceso de creación de la obra, que necesitó más de cinco años para forjarse.

“Normalmente, reconoce Khris Cembe —uno de los autores de Unicorn Wars— no se suelen hacer libros de los procesos artísticos de las películas. Esto es un regalo para nosotros, ver plasmado nuestro trabajo en papel y que el público pueda disfrutar de los procesos. Es un lujo”. Ya para Psiconautas, la película anterior, Alberto Vázquez y Khris Cembe habían publicado con Astiberri —editorial con la que Vázquez publica sus cómics— un libro de arte sobre el filme.

“Este libro de Unicorn Wars nos sirve para hacer un poco de marketing. Preferíamos gastar presupuesto en un libro de arte que en hacer banners y otras cosas que con el poco dinero que tenemos no nos llevarían a ninguna parte”, reflexiona Cembe, que avanza que “este libro es una mínima parte del trabajo realizado”, que fue ingente. “Ya me gustaría a mí de pequeño dar con este tipo de obras”, reconoce.