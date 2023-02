Veinte años de música, celebración en la carretera

De repente, miras el calendario, echas la vista atrás y te das cuenta de que han pasado veinte años. Dos décadas de un momento culminante en la vida: el primer disco con tu música. Todo este tiempo ha pasado desde que los músicos coruñeses Silvia Penide y César de Centi vieron hecho realidad un sueño, un álbum al que sucedieron más, y numerosas amistades, multitud de conciertos, alegrías y algún sinsabor. Para celebrar estos veinte años, Silvia y César salen a la carretera para reivindicar sobre el escenario su música y su profesión.

Penide (Meicende, 1979) iniciará el próximo día 11 en Madrid la gira de los veinte años de su carrera musical, contabilizada a partir de la publicación de su primer disco, Kilómetros, y que tendrá conciertos todo el año. El primero será en El Rincón del Arte Nuevo, con la compañía del teclista Sergio Moreira y el percusionista Fer Lamas. “Estaré rodeada de músicos que han estado conmigo todo este tiempo. Será una celebración de mi profesión, un trabajo como otro cualquiera, en el que se trabaja mucho; una pasión a la que desde hace siete años puedo dedicarme a tiempo completo”, defiende la cantautora.

En su página web actualizará su calendario de conciertos y actividades, ya que además de la gira seguirá desarrollando sus proyectos compartidos con otros músicos, como Feminino Plural y Diferentes diferenzas. Como parte de su celebración musical, hace unas semanas editó con solo 20 unidades una caja especial de madera con su discografía, vídeos y fotografías, material que todavía se puede adquirir, aunque ahora sin la caja. “La música me hace sentir amiga de la gente que va a verme y a escucharme, me da un poso de confianza”, asegura Silvia Penide, que dice que desde la pandemia sus canciones la han hecho “más fuerte”.

Su compañero de generación César de Centi (A Coruña, 1980), con quien ha coincidido en proyectos como Cincoparedes, ya ha empezado a celebrar sus, en realidad, más de veinte años de carrera como cantautor. Acaba de llegar de Zaragoza, Andorra y Barcelona y la próxima semana estará en Andalucía y Madrid. Ayer tenía prevista una cita especial en el Café Universal, para actuar y conversar sobre el disco en directo que acaba de publicar, en el que recoge su actuación de 2019 en el teatro Colón con la que recordó sus dos décadas en la música en compañía de amigos y compañeros de profesión más cercanos.

Como Penide, De Centi ensalza su oficio: “Reivindico el trabajo de hacer canciones como cualquier otro trabajo. Me siento como un músico de guardia, que decía Quique González en una canción. Para mí la música es una manera de entender la vida y de tratar de llevar bien todas las renuncias y sinsabores que a veces conlleva. Me ha dado más de lo que le he pedido”.