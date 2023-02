David Chipperfield: “En diez años, espero, será imposible derribar un edificio viejo en Galicia”

Pasado y futuro a través del presente, con la arquitectura como argumento y las crisis contemporáneas (económicas, medioambientales) como herramientas. Y un maestro, un referente, David Chipperfield, como conductor teórico para orientar a las nuevas generaciones de arquitectos. El británico ofreció ayer una conferencia en la Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña en la que se apoyó en parte de sus trabajos en distintas ciudades del mundo para reflexionar sobre el sentido y la finalidad de su profesión y, también, exponer cómo a su juicio se deben llevar a cabo las planificaciones urbanísticas y territoriales, hoy en día con un enfoque primordialmente sostenible. Galicia, donde el prestigioso arquitecto reside parte del año, fue ejemplo de desaciertos pasados y también de oportunidades futuras.

“La falta de participación social, de colaboración profesional y de integración de la comunidad en el desarrollo de la planificación del territorio no es un problema exclusivo de unas zonas o países, sino un problema universal. Porque faltan diferentes puntos de vista, falta compartir lo común, lo social. Hemos perdido estas pistas, y las jóvenes generaciones deben recuperarlas”, insistió Chipperfield a lo largo de una intervención de más de una hora y en inglés sin traducción que llenó de alumnos y profesores el salón de actos de la Escola.

Si esa teoría que llama a la integración y a la participación colectiva en el diseño de las ciudades y los núcleos territoriales es de “sentido común”, ¿qué falla entonces para que se siga demandando? “Perdimos confianza en la planificación en los años setenta porque vimos que las grandes ideas no funcionaban. Las administraciones se dieron cuenta de que tenían que reducir su tamaño por falta de recursos y empezamos a creer que el mercado libre sustituiría ese sistema. En el Reino Unido comprendieron que para invertir había que hacer una planificación fácil; si en Londres hacías una planificación complicada, los inversores no gastaban. Entonces se convierte en una decisión política: hazlo más fácil para los inversores. Lamentablemente, no es fácil planificar con sencillez, pero prefiero enfrentarme a los problemas de Galicia y no a los que tienen en otros países”, responde Chipperfield.

En territorio gallego, el arquitecto británico enlaza el patrimonio de la comunidad con la calidad de vida de sus habitantes y defiende la protección de sus valores arquitectónicos, quizá porque se lleva las manos a la cabeza al ser testigo de los desórdenes urbanísticos: nuevas plazas con exceso de vehículos, bloques contiguos de diferentes alturas, edificaciones nuevas junto a viejas construcciones abandonadas o en ruina, polígonos en línea de costa... “¿Por qué no hay más edificios protegidos?”, se pregunta Chipperfield.

“Creo que no se protege por tres razones: porque la gente no quiere que sus casas pierdan valor en el mercado, porque tampoco confían en la administración y porque no tenemos los recursos para ejecutar esa protección. Ahora la decisión de proteger no va a ser arquitectónica, sino de recursos… En diez años, espero, será imposible derribar un edificio viejo en Galicia. Uno va a tener que dar muchas explicaciones, y muy rigurosas, si quiere tirarlo”.

Las reflexiones del maestro sobre el sentido de “comunidad” en la planificación del territorio, de áreas urbanas y de ámbitos urbanos, tienen eco en Galicia, donde también reclama participación “social y emocional” y diálogo y explicación. “¿Cuán extraordinaria es esta tierra? Sus tesoros son sus cualidades físicas, las montañas, los bosques, el paisaje. No es un tesoro del pasado, es futuro y es su capital. Si consideramos que Galicia no es un lugar rico, la calidad de vida es alta. Mientras que en el mundo anglosajón, solo la calidad de vida alta si uno tiene mucho dinero, con el que puedes comprar muchas cosas. Para defender la sostenibilidad, debemos vivir con menos consumo. En este momento de crisis global, debemos aprender que la solución no son los parques eólicos el ni aislamiento de nuestros tejados, sino consumir menos”, reflexiona.

El papel del arquitecto en el presente debe “reenfocar capacidades y prioridades”, según Chipperfield. “¿Qué construimos, cómo, por qué, para qué? Las crisis globales de hoy son enormes retos para nosotros. Y un reto de los jóvenes arquitectos es no copiar a nuestra generación, que somos dinosaurios, no nos imitéis. Pensemos en la comunidad, no compitamos con otros arquitectos por hacer los edificios mejores, sino compartamos cosas entre profesionales”, concluye.

La conferencia de David Chipperfield fue promovida por la fundación RIA, de la que el arquitecto es presidente. Su director, Manuel Rodríguez, resumió el trabajo que la entidad lleva a cabo, en consonancia con el mensaje del británico, en el marco del proyecto Cara unha axenda territorial de Galicia: “Galicia debe revitalizar las economías primarias sostenibles, impulsar investigación y formación integradas y estructurar su territorio mediante una infraestructura verde y azul. Debe reactivar los entornos rurales y centros urbanos con un urbanismo hacia adentro de regeneración y rehabilitación, aumentando la calidad del diseño de los entornos habitables”.