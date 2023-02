O Mercadillo, la iniciativa solidaria para donar a la Cocina Económica coruñesa, pondrá fin a su trigésimo segunda edición en los próximos días. Después de casi tres meses de actividad, que este año se realizó en un local cedido en Juan Flórez, 33, las puertas de mercado cerrarán antes de que termine el mes de febrero. Lo hacen con más de 23.000 euros recaudados desde que arrancaron, en los primeros días de diciembre. “Esperamos alcanzar la cifra mítica, que son los 25.000 euros, antes de cerrar a finales de este mes”, comenta Isabel Ruiz, la encargada de esta iniciativa solidaria desde hace más de tres décadas. Habitualmente clausuran el mercadillo y entregan el dinero recaudado en los primeros días de febrero, pero este año decidieron mantenerse abiertos hasta finales del mes porque empezaron más tarde que en otras ocasiones.

“Casi todo lo que hemos recaudado ha sido a cuenta de mercancía donada”, cuenta Ruiz. Las aportaciones proceden mayoritariamente de particulares, pero también de excedentes de negocios locales. “Alguna tienda que ha cerrado nos ha donado corbatas”, ejemplifica. Entre las piezas que han pasado por el expositor del mercadillo figura todo tipo mobiliario y utensilios antiguos: mesas, armarios, consolas, tocadores, escritorios de maderas nobles, cristaleras, vajillas y cubertería bañada en metales preciosos. Pese a la exclusividad de algunos de estos productos, originarios de los primeros años del siglo XX, Isabel Ruiz afirma que sus precios están muy por debajo de los de mercado. “Hemos vendido por 300 euros vajillas que en internet se vende por más de 2.000”, apunta. Los productos que no se vendan en esta semana volverán a un almacén a la espera de formar parte del mercadillo solidario del año que viene. Ruiz resalta el papel que jugó en esta edición la propietaria del bajo. “Fue iniciativa suya cedernos su local”, agradece la gerente, que también elogió a las voluntarias, Tere, Raquel y Yolanda, que la ayudaron.

Después de 32 ediciones, el mercadillo solidario pretende volver a abrir para una nueva entrega el próximo invierno. Isabel Ruiz desea que “perdure el mercadillo para la Cocina Económica” y que no termine cuando ella ya no esté. A punto de cumplir 80 años, apunta a que buscará más pronto que tarde candidatas que tomen su testigo. “Me gustaría que las instituciones, como el Ayuntamiento, se implicasen cediéndonos espacios para el local o para almacenar los productos que no están en el expositor”, indica.