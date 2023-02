La promotora de As Percebeiras retira la torre de 20 plantas pero mantiene los 400 pisos previstos

La inmobiliaria Metrovacesa, la propietaria mayoritaria de la finca de As Percebeiras, en Labañou, cambiará su proyecto de construcción de viviendas en la parcela para eliminar la torre más elevada de las previstas, de 20 alturas, que ahora se limitarán a un máximo de nueve en uno de los bloques. Lo hace tras consultas a vecinos y entidades profesionales de la ciudad en las que constató que la de las alturas “era una de las cuestiones que generaba mayor inquietud”, pero mantiene la previsión de pisos que prevé levantar, un máximo de 400. Desde la asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero, de Labañou, consideran que es “una edificabilidad muy elevada para los tiempos actuales”, si bien señalan que algunos vecinos consideran preferible esta versión del plan constructivo.

La edificabilidad es la superficie que se puede construir en todas las plantas de la finca, y Metrovacesa no ha aclarado si se reduce con respecto a la versión pasada; solo señala que “se han hecho algunos ajustes en los diferentes volúmenes que forman el conjunto”. Sí que indica que, como en las otras versiones “presentadas a partir de octubre de 2018” es menor que la permitida.

El plan anterior, conocido el año pasado, preveía nueve bloques, uno de hasta 20 plantas, mientras que siete tendrían ocho alturas, otro dos y el último una. Ahora se mantiene el número de edificaciones, pero todas tendrán ocho alturas, excepto una, que llegará a las nueve plantas en una parte “para mantener la línea de cornisa, porque la topografía del terreno baja en esa zona de forma puntual”. Así, señala la promotora, se respetará el ordenamiento, que indica que en la zona la “altura máxima de la edificación será de 8 plantas. Puntualmente se podrá sobrepasar esta altura justificadamente”.

Metrovacesa facilitó a este diario una recreación virtual con los edificios, y uno, el más próximo al mar, parece algo más bajo, pero la empresa señala que la recreación es orientativa. De los pisos proyectados, informa la empresa, el 40% serán de protección oficial, y se reservan 9.300 metros cuadrados para fines comerciales en planta baja. Las zonas libres y espacios verdes ocuparán unos 15.000 metros cuadrados.

El secretario de la asociación de vecinos, Pablo Leira, indica que aún no han tenido acceso a un proyecto técnico detallado, pero que la reforma mantiene “la misma edificabilidad, con efectos parecidos: quitas de un lado, pones en otro”, y considera que se tendría que reducir la construcción, o incluso eliminarla, pues la parcela que está “un sitio privilegiado, sensible, en primera línea de mar”. También indica que el proyecto va a restar visibilidad a otros edificios ya terminados, y que tanto este como la proyectada urbanización de San Pedro de Visma pueden generar problemas de tráfico.

La presidenta, Felisa Pérez, puntualiza que entre los vecinos que conocen el proyecto ha habido “voces a favor y en contra”, con algunos residentes que piensan que los nuevos inmuebles los van a perjudicar en cuanto a las vistas “en general” o de la Torre de Hércules pero otros que consideran que es el “mejor de todos los que conocíamos”. También admite que “han bajado muchísimo las alturas” en relación a la versión previa.

Dos décadas de planes

As Percebeiras ha tenido ya múltiples proyectos desde el primero, presentado en 2002, que preveía un rascacielos de 47 plantas y otro de 35 y al que se opuso el Gobierno local del PSOE. Otra versión de 2008 planteaba tres manzanas de viviendas con ocho pisos de alto, y en 2016 se presentó otra versión con tres edificios de 16 plantas, otro trío de trece, once y nueve y más bloques menores. El Gobierno local de Marea y la Xunta rechazaron la propuesta debido a la altura de los inmuebles, y, después, Metrovacesa se hizo con la mayoría del suelo del polígono.

En septiembre de 2018 los propietarios propusieron concentrar los edificios en una superficie más pequeña a cambio de recibir alturas más elevadas, aunque se repitió el rechazo municipal, y en octubre de ese año la primera propuesta acaudillada por Metrovacesa propuso ocho bloques, la mitad de ellos con doce plantas. Tras más negociaciones, en junio de 2020 se presentó un diseño con una docena de bloques. Dos tercios tenían ocho plantas, mientras que había uno de cuatro, otro de tres y otros de once y catorce pisos respectivamente. Se proponían construir 371 viviendas.

Esta propuesta tuvo la aprobación inicial del Ayuntamiento, que debe realizar una modificación del plan urbanístico municipal para permitir la obra. La Xunta dio su aprobación ambiental al proyecto, pero los promotores anunciaron el año pasado que planteaban reducir el número a nueve bloques con 400 pisos, incluyendo un edificio escalonado desde las cuatro hasta las 20 alturas. La Xunta informó este diario que el proyecto, el anterior al actual, necesitaría repetir la evaluación ambiental.

Metrovacesa abrió entonces una consulta en la que se invitó a opinar a “112 asociaciones y entidades pertenecientes a ámbitos sociales, medioambientales y económicos”, de las que colaboraron 85. También ha puesto en marcha una web, novosendeiro.com, que explica el proyecto y abre la posibilidad de participar.