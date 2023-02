Os chuvascos desaparecerán na madrugada e pasaremos da neve ao xeo⚠️



Mañá non teremos precipitación ata media tarde.



Gústanvos estes días fríos? A Rosalía de Castro si😉



Meses do inverno fríos,

que eu amo a todo amar;

meses dos fartos ríos

i o doce amor do lar.#DíadeRosalía