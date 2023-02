La Semana do Cinema Galego llega este año a su cuarta edición y enciende la pantalla del teatro Colón, que durante muchos años proyectó cine, para ofrecer durante siete días, del 14 al 19 de marzo, una selección de las mejores películas producidas en Galicia en el último año. Todas ellas tienen nominaciones en distintas categorías para los premios Mestre Mateo, cuya gala se celebrará el 11 de marzo en Ourense.

El programa lo componen los largometrajes de ficción Código Emperador, de Jorge Coira; Live is Life, de Dani de la Torre; O corpo aberto, de Ángeles Huerta; y O home e o can, de Ángel de la Cruz; además de los documentales A Foreign Song, de César Souto; María Casares. A muller que viviu mil vidas, de Xavier Villaverde; No somos nada, de Javier Corcuera; y Onde máis doe, de Manane Rodríguez; y la película de animación ganadora del Goya en 2022 Valentina, de Chelo Loureiro.

El acceso a todas las proyecciones del ciclo será gratuito, por orden de llegada al teatro Colón y hasta completar la capacidad, según informaron ayer Álvaro Pérez Becerra, presidente da Academia Galega do Audiovisual (AGA), Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación, y la alcaldesa, Inés Rey, quienes hicieron una “reivindicación firme” del audiovisual gallego y de su exhibición y disfrute “en pantalla grande”. Recordaron que otras recientes producciones gallegas se proyectan estos días en los festivales de cine de Berlín y Málaga.