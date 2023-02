“Quiero dejar la tristeza atrás, lo necesito”

Tan solo un día después de la salida a la venta de su nuevo disco, Viaje de vida y vuelta, el ferrolano Andrés Suárez firmará ejemplares hoy, a las 12.00 horas, en la Fnac de A Coruña, donde volverá a encontrarse con su público y su público, con su voz y su guitarra.

No mentía en los vídeos que publicó explicando el disco, cambia por completo el sonido de Andrés Suárez en este Viaje de vida y vuelta y es más bailable y más vital.

Es un disco en el que quería reivindicar la vida y no todo lo que quedó atrás en 2020. Quería olvidarme de eso y mi manera de hacerlo era a través de las canciones, haciendo un reggae, un rock, un tema electrónico... Si le doy la vuelta y hablo de lo que me apetece ver en un directo, lo que quiero es un concierto en el que me pueda reír y saltar. Quiero dejar la tristeza atrás, además, lo necesito.

El disco cubre muchas temáticas, desde los que se esconden en redes sociales hasta la de Valientes, que honra a los enfermos y a quien se queda con ellos, ¿por qué es tan heterogéneo el disco?

El caso de Valientes es una canción que le escribo a una persona que tiene párkinson y que tira hacia adelante y lucha. Esos son mis héroes, la gente a la que yo admiro y a la que le quiero escribir canciones. Si esa gente no se rinde, ¿quién soy yo para hacer un disco derrotista? Abro el disco con un reggae, si eso me lo dicen hace cuatro discos, les digo si han perdido el juicio, pero, de repente sucede.

¿Por qué grabar el disco en verano lo cambia tanto?

Parece una tontería, pero no lo es. Mis discos se grababan en noviembre, diciembre o enero, con nieve en la ventana, con frío y con bufanda. De repente, en mi casa en Torrelodones, La casa del faro, y en los estudios Moraima, la gente venía, se bañaba en la piscina, se reía, hacíamos una barbacoa... Toda esa energía la escuchas desde el primer acorde y eso me interesa mucho. No sé si todos mis discos los voy a grabar ya en verano, pero ahora lo oigo y muevo la rodilla y digo: “qué guay”.

¿Se arrepiente ahora de haber grabado los anteriores en invierno?

En absoluto. Yo soy una persona que tiene el privilegio de poder decir que no me avergüenzo ni me arrepiento de nada de lo que haya hecho en mi pasado. Son discos que hice con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, mi amor y mi tiempo. Nadie estaba preparado para una pandemia y, después de la que nos cayó, como hijo de sanitaria que soy, todas aquellas canciones de 2020 en las que hablaba de despedidas y de pérdidas, están borradas en un disco duro y no las quiero escuchar. No me arrepiento, pero, por ahora, me quedo en el verano.

¿Se quedaron por el camino muchas canciones que podrían haber entrado en el disco si su motor no fuese saltar en los conciertos?

Juro que llegué a desechar más de treinta. Este disco lo trabajé mucho y me lo tatué por un motivo, porque yo no había trabajado tanto un disco nunca, después, puede gustar o no, puede vender o no, que se llenen los conciertos o no, eso ya son cifras y números a los que no me debo. A lo que sí me debo y lo que sí me pertenece es el trabajo previo y el trabajo de este disco es el más exhaustivo, agotador y constante de mi carrera. En 2020 borro un montón de canciones, empiezo de nuevo en 2021, entran más de diez productores en casa y, finalmente, lo producen tres genios, que son Tato Latorre, Pablo Cebrián y Ricky Falkner, hay más de treinta músicos implicados, grabamos percusiones y vientos en Puerto Rico y termina el disco con una orquesta de cuerda de Nashville. Yo he estudiado todo lo que he podido para el examen, a ver ahora que nota me dan.

En su último concierto en María Pita estábamos sentados, con distancia de seguridad y lloviendo, ¿le gustaría volver ya sin restricciones y con este disco?

Claro y quiero agradecer a toda la gente que fue con la mascarilla, con la distancia, con la lluvia... Yo pude hacer ochenta conciertos acústicos, solo con mi guitarra, pero no va a haber fuerza humana que impida que yo, desde el 20 de abril, que empieza la gira en Ourense, no pare de pegar saltos en el escenario con mi banda. Antes hacíamos conciertos, ahora vamos a hacer un espectáculo. Ahora quiero que haya luces y que sea un show y darle la vuelta por completo a aquel concierto en plena pandemia.

Es un disco, además, que cuenta con colaboraciones.

Si algo bueno nos dejó la pandemia es que la música fue más unión que nunca. Fue más yo contigo que yo contra ti y, de repente, había más colaboraciones. Me está pasando con las composiciones. La gente venía a Moraima a componer, por ejemplo Álex Ubago o Valeria Castro, y escribimos canciones juntos que ahora están en el disco.

¿Sigue mucha gente parapetada en el contra ti y no contigo?

Creo que no, que el compañerismo musical viene para quedarse. Yo no descarto hacer el día de mañana una reedición del disco con duetos cantados.

A pesar del cambio de sonido, sigue estando presente Galicia y también las historias de amor, ¿quería mantener ese sello personal, que se puede ver en Pienso en ti, a pesar de la evolución?

Hay más Galicia que nunca, la morriña puede conmigo. Tal y como yo lo veo, los temas del uno al cinco, son la V de viaje, después están, los del seis al diez, son los de la V de vida. Pienso en ti, que es un tema de pandemia, no es depresivo, pero quiere decir “gracias sanitarios” y es un tema para los que nos salvaron la vida y ya no están, porque hay gente que tiene la memoria muy frágil. La diferencia es que antes había diez canciones así, ahora solo hay una.

¿Es un disco que hay que escuchar sin modo aleatorio, entonces?

Es imposible estar en contra del avance de la tecnología, reivindico el formato físico, y que los discos tengan un sentido de arriba a abajo. Me apetece luchar por la gente que defiende los libros por su olor y su tacto. Algún día desaparecerán, pero mientras no lo hagan, yo voy a cuidar a quienes los hacen.

El orden de los temas tiene también su razón de ser, en aleatorio, ese trabajo se pierde...

Me apetece mucho contar este viaje que empieza en el tema uno y acaba en el diez. La orquesta de Pienso en ti está en el mismo tono que Valientes, termina como empieza y la gente puede darle vueltas y descubrir cosas nuevas.