“Desde hace casi veinte años nuestro público es cada vez más y más joven”

El batería David Lovering atiende esta entrevista en su estudio, rodeado de teclados, ordenadores e instrumentos musicales, a través de la plataforma Zoom. Quedan tan solo unas semanas para su concierto en el Coliseum de A Coruña, donde estuvo en 2019, ya tras las reunión de la banda, que se separó en 1993. Será el 11 de marzo, a las 22.00 horas. Las entradas están a la venta en ataquilla.es desde 30 euros.

Es la segunda vez que actúan en A Coruña, la primera fue en 2019, ¿recuerda algo de aquel concierto?

Es difícil acordarse de conciertos concretos cuando hemos hecho tantos.

Mismo lugar y mismo grupo, pero ha pasado una pandemia y han cambiado muchas cosas desde aquel primer concierto, ¿qué versión de Pixies se va a encontrar el público cuando vaya a verlos al Coliseum en marzo?

Hemos estado perfeccionando durante bastante tiempo como banda nuestro estilo y nuestra puesta en escena. Cuando salimos, le decimos al encargado del sonido y al director de luces solo la primera canción, todo el mundo sabe cuál es la primera canción que vamos a tocar, pero nadie sabe cuáles serán las siguientes, no tenemos un setlist, así que, hacemos símbolos con las manos o hablamos muy bajito para que el público no nos oiga y acordamos qué vamos a tocar después. De este modo, todos los conciertos son diferentes. Los clásicos suenan con las canciones del nuevo álbum Doggerel.

¿Tuvieron miedo en algún momento de que su nuevo disco no gustase al público, de que los espectadores solo estuviesen interesados en los temas clásicos de Pixies?

Somos una banda muy afortunada y la razón es que nuestro público, desde 2004 se compone de gente de mi edad, que quiere escuchar las canciones antiguas, pero también de mucha gente joven que se unió con 16 o 17 años, de eso hace ya casi veinte años. Desde entonces, nuestro público es más joven y más joven cada vez. La última gira que hicimos fue surrealista, todos eran chavales, la gente de mi edad estaba, pero en la parte de atrás. Lo más curioso es que los jóvenes se saben todas las letras de las canciones y los de mi edad no se saben las nuevas. Somos muy afortunados por tener un público así con tanto rango de edad. Es maravilloso.

Conseguir eso sería el sueño de cualquier banda que se separa y que se vuelve a juntar muchos años después.

Fue surrealista. Lo que teníamos en los 80 y los 90 era lo que conocíamos, pasamos años fantásticos, pero cuando nos separamos, yo nunca pensé en que nos podríamos volver a juntar. Cuando lo hicimos, era como si nuestro legado hubiese crecido. Llevamos veinte años juntos con este reencuentro y seguimos ahí, todavía disfrutamos de lo que hacemos y eso nos empuja a seguir.

¿Están preparados para seguir mucho tiempo juntos o ahora que vuelven a estar en la cúspide les tienta la idea de separarse otra vez para volver a reunirse dentro de unos años?

Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, no puedo predecir el futuro, pero lo que siempre hacemos Pixies es grabar, salir de gira, grabar, salir de gira... No creo que eso cambie.

¿Le han ayudado los años y la madurez a ser mejores que antes?

Creo que somos mejores músicos ahora y que tenemos más experiencia, tenemos más herramientas y podemos solucionar cualquier problema que se produzca en el escenario durante una canción. A medida que te haces mayor tocas mejor, todos tocamos mejor. Yo creo que los dos años de ausencia [por la pandemia] nos hicieron querer entrar en el estudio a grabar y apreciar más lo que hacemos y nos mostró que conocer las canciones y tener confianza nos lleva a otro nivel.

¿Cómo cree que serán recordados los discos de esta nueva etapa, quedarán en peor posición que los primeros, que fueron los que les llevaron al éxito?

Todo lo que hagamos va a ser comparado con los primeros álbumes, Indie Cindy fue el primero que hicimos cuando nos reunimos y es diferente a todos los demás. No puedo comprar Surfer Rosa con Doggerel. Son todos diferentes y pertenecen a una época diferente de nuestra vida.

¿Cómo explicaría la influencia que ha tenido Pixies en bandas que han bebido de su música para crear la suya?

Es interesante, muchas bandas nos han hablado de esto. Desde mi punto de vista es difícil de comentar porque es muy bueno, pero es una responsabilidad. Es parte de las razones por las que estamos aquí hoy. Yo creo que es un mundo más difícil este que el que nos encontramos en nuestros inicios, durante nuestra separación, todos los fans de las bandas a las que influimos escucharon hablar de nosotros, aprendieron, y gracias a ellos, se generó un gran interés sobre nuestro reencuentro. Lo único que puedo decir es que tienen buen gusto y que me alegro de ser yo ese tío.

Durante nuestra separación, todos los fans de las bandas a las que influimos escucharon hablar de nosotros, aprendieron, y gracias a ellos, se generó un gran interés sobre nuestro reencuentro

Es como ir dejando huella en muchas bandas...

Sí y es hacer lo mismo que otras bandas hicieron con nosotros, porque nosotros también tenemos muchas influencias y esto continuará.

¿Ahora mismo, tiene Pixies el sonido que quiere o el que el público estaba esperando?

Cuando hablamos de Pixies nunca ha habido una fórmula, la gente piensa que basta con tocar alto, efectivamente, hay algunas canciones que son así, pero no es siempre así. En Indie Cindy hubo un momento crítico, porque fue el primer álbum tras la separación y había muchas expectativas, no escribimos las canciones para contentar a nadie ni para ser famosos otra vez, hicimos las canciones de la misma manera que las habíamos hecho siempre. Charles [el cantante de la banda, Black Francis] nos presenta las canciones y nosotros trabajamos juntos sobre ellas. Yo estoy muy contento con Doggerel, creo que tocamos muy bien y las canciones son buenas.

¿En algún momento se sintieron tentados a cambiar radicalmente el sonido tras volver a juntarse?

Bromeamos con ello, con que somos la versión 2.0 de Pixies, pero no. Nos enorgullecemos de que actualmente, podemos tocar cualquier tipo de música, o al menos eso pensamos. Gracias a eso hacemos lo que hacemos y no hemos pensado en cambiarlo.

Durante la pandemia, en redes sociales compartió algunos de sus trucos de magia científica, ¿tienen relación la música, la magia y la ciencia o son áreas que no se tocan en su mente?

Pertenecen a mundos diferentes, pero todos proporcionan entretenimiento y trabajan diferentes cosas para crearlos. No puedo hacer una correlación entre ellos. Yo era ingeniero antes de ser mago y antes de ser batería. En todo caso, son cosas que me mantienen ocupado.

La música tiene algo mágico, algunas veces una canción lo tiene todo para ser un éxito y no lo es y, otras veces, pasa todo do contrario.

En el estudio siempre llevo mi varita, algunas veces funciona y otras no.

Durante la pandemia, ya se habían reunido y ya eran una banda, ¿se echaron de menos?

Fue una buena separación, llevábamos varios años de gira juntos, nos sentimos afortunados de existir en ese momento. Charles tenía dos años para hacer nuevas canciones y las hizo todas el mes antes de entrar al estudio, y fue bonito volver a reunirnos.

¿Es cierto que no se sabe las letras de las canciones de Pixies?

Ni siquiera de las antiguas, podría decir unas palabras y el estribillo de cada canción pero no toda la letra. Me sé la melodía. La única manera en la que puedo tocar las canciones es aprendiéndolas de memoria, voy tarareando, es la manera en la que trabajo.

¿Si ve en una pared escrita una canción de Pixies no la reconocería, entonces?

No, incluso si Pixies están sonando en un restaurante no me doy cuenta, hasta que alguien me dice que somos nosotros. Nunca relaciono la música que hacemos con lo que está sonando.

¿Habrá alguna sorpresa en el concierto de A Coruña?

Lo único que puedo decir es que, para entonces, sabremos tocar todas las canciones y que será un buen concierto.