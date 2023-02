El BNG llevará a Pleno la protección de la Fonte do Picho, en San Amaro, y solicitará al Gobierno local que haga sus propios informes de patrimonio cultural y natural antes de que se edifique en la zona. La concejala del BNG, Avia Veira, considera que el estudio presentado por los promotores de las viviendas planificadas en San Amaro es insuficiente y preguntará al Gobierno local si “protege adecuadamente el patrimonio”. Veira defiende que hay partes en este estudio que son “un insulto a la inteligencia”, ya que habla de que la prospección superficial no ofreció resultados positivos, cuando “basta con bajar unos metros más allá de la ubicación original de la fuente para ver por dónde se abre paso el agua y aflora”. Veira insta al concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, a que compruebe in situ que estas aguas existen.