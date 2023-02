Una voz coruñesa ante 20.000 personas en Bosnia

La cantante coruñesa Laura Marín se ha abierto un hueco en el mundo de la música en los Balcanes durante los últimos años. En apenas unos días, esta artista de 18 años actuará por primera vez en el Pabellón Olímpico Zetra de Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), en un espectáculo que puede acoger a 20.000 espectadores. Será la primera visita de ensueño para ella a un país y a una región de la que lleva enamorada la mitad de su vida a través del canto y de sus publicaciones en las redes sociales.

Para Laura Marín, todo comenzó por casualidad. “Con nueve años vi en YouTube de forma casual, viendo una serie que me gustaba de niña, cómo era en varios idiomas europeos. El último era el serbocroata, que me llamó muchísimo la atención”, explica la artista. A partir de esta visualización, a su corta edad, comenzó a investigar y se interesó por los países que conformaban la antigua Yugoslavia. Lo hizo, además, combinándolo con su pasión por la música. “Con catorce años empecé a aprender el idioma y a grabar versiones de canciones para redes sociales”, cuenta Laura Marín. Esta pasión, con el paso de los años, fue tomando forma y se convirtió en una aspiración de futuro. “Aunque mi ambición siempre fue ser profesora de gallego, mi sueño era ser cantante, especialmente, en este tipo de música”, asegura la cantante coruñesa. Habitualmente se decantaba por airear la faceta docente sobre la musical.

El nexo emocional que sintió con la cultura y la música yugoslava no tiene una razón concreta. Lo compara con un enamoramiento. “Tú te enamoras y en tu interior sabes que es la persona correcta, pues con esto es más o menos igual”, apunta. “Los Balcanes es una zona de fronteras, entonces tienen un poco de todo. Quizá es eso lo que me llamó la atención, pero no existe una razón lógica como tal”, reflexiona Marín.

El traslado de su pasión a internet recibió respuesta por parte del público balcánico. “El éxito, por llamarlo de alguna manera, vino muy poco a poco”, indica Laura Marín. “Llevo más de cuatro años grabándome religiosamente mínimo una canción a la semana, aunque llevo dos o tres años que hago cinco cada semana”, detalla. Compartió sus grabaciones en YouTube, Instagram y TikTok. En esta última red cuenta actualmente con 150.000 seguidores. “Para ser un idioma que hablan 30 millones de personas en todo el mundo, estoy muy satisfecha”, reconoce la cantante. Los comentarios de los aficionados la motivaron a seguir compartiendo contenido, aunque afirma que ella misma siempre fue su propia motivación. “El amor y la satisfacción que siento con esa música han sido para mí una gasolina infinita”, expone. Sus fans le apuntaban al inicio aspectos de su pronunciación. También le decían que tenía “un canto muy agudo”, detalla la artista.

El 11 de marzo es la fecha del concierto, y también la excusa para viajar a la capital bosnia. Será su primer viaje a esta región, pero niega estar nerviosa por lo que se va a encontrar en el escenario: un público abarrotado con aficionados de Croacia, Bosnia, Serbia y Montenegro que esperan ver al ídolo local, Halid Beslic. “Es una especie de Nino Bravo de allí”, lo presenta Laura Marín. Fue este mismo la figura clave para cumplir el sueño de joven coruñesa. Conoció su historia a través de los medios locales. “Me contactó y quiso invitarme a su concierto de la década”, recuerda Marín. Esta oportunidad única llegó para ella en un momento clave. Antes, había estudiado la posibilidad de hacer un voluntariado europeo para viajar a los países balcánicos. “Por la situación económica de mi familia no podemos permitirnos ir de viaje, así que el voluntariado era una opción asequible para vivir allí. Ahí estaba muy nerviosa porque acababa de hacer bachillerato y selectividad, porque quería llegar allí y no había forma”, relata.

“El repertorio lo tengo ensayado y preparado", adelanta. Serán dos canciones, una del artista y otra de “otro cantante eurovisivo muy famoso yugoslavo” que todavía no quiere desvelar antes del concierto.