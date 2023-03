“Mi corto ‘Sandwich cat’ se estrenará en Estados Unidos en el festival SxSw”

Al lucense afincado en A Coruña David Fidalgo lo recordamos por su cortometraje Homomaquia en el que con carboncillo nos metió de lleno en una historia —de humanos convertidos en animales salvajes— que llegó a ser finalista en los Goya a mejor corto de animación años atrás y que logró la mención especial de jurado en el Festival de Cans.

Hace unos días, sin embargo, se hizo con el premio LEA en JustMad para disfrutar de una residencia artística a lo largo de este año. “Está muy bien ese reconocimiento porque muchas veces expones en Galicia pero no sabes qué repercusión puede tener tu trabajo fuera del circuito gallego. Además, surgió también la exposición de la galería Modus Operandi en Madrid”, destaca.

Entre ambos hitos han transcurrido varios años en los que participó como dibujante en el filme ganador del Goya de este año Unicorn wars, del coruñés Alberto Vázquez; sacó la webserie Cacola tras ganar en el Carballo Interplay y desarrolló su último corto de animación digital, Sandwich cat, que tendrá su première internacional en Estados Unidos en días. “El corto trata de un chico, que soy yo, que tiene un gato, aunque yo realmente no lo tenga. Un día, llega un extraterrestre que decide convivir un día entero con el gato para decidir si destruye o no a la raza humana. Hay mucho humor absurdo. Lo estrenamos en ArtCine en Madrid en noviembre, es candidato a los Mestre Mateo y el estreno internacional será en Estados Unidos en el Sundance de los freaky SxSw en Texas. En él, se ve mucho Galicia. Después irá por Argentina, Uruguay y un montón de festivales... A ver si lo seleccionan para el de Cans”, anhela Fidalgo.

Además, no deja de lado la obra artística plástica. “Ahí trabajo también con el humor. En JustMad, por ejemplo, presenté cuadros de ruptura sentimental. Todos tenían el leitmotiv del fuego porque todo arde en esos momentos aunque yo lo presento —recalca— con humor. En uno, mostraba un pequeño chihuahua disfrazado de Doraemon. Se titula Retrato de cuando ella me dejó. Otro muestra un caballo que se pone una máscara de payaso porque en internet se habla mucho de las expectativas. Cuando no se cumplen, la gente utiliza un emoji de payaso. Yo reflexiono sobre la relación como un caballo bonito que se oculta tras la máscara de payaso. En una tercera pintura, presento un bodegón conectado con la última cena que tuve con ella”, detalla el creador gallego afincado en A Coruña.

Fidalgo oscila entre la crítica social, especialmente a la televisión, y su peculiar visión personal sobre sí mismo siempre apelando al humor para presentar cosas absurdas de la sociedad actual. En Modus Operandi, por ejemplo, expone cuadros de perros teckle, “un tipo de perro que se ha viralizado. Se puso de moda para gente adinerada y decidí retratarlo para poner de manifiesto cosas que me parecen absurdas”.

Para Fidalgo, “vivir del arte es complicado en Galicia y en toda España pero hacerse un hueco no es tan complicado”.

En mayo, podremos ver nueva obra en la galería Dupla de Santiago; al tiempo que empieza a impulsar su próximo corto de animación, Lucus, que “significa bosque sagrado y toma como contexto la muralla romana de Lugo”. “Voy a contar una historia de fantasía de una niña muy buena que tiene visiones de destrucción de la Muralla pero no la creen aunque ella intenta luchar para evitar el destrozo”, desvela.