Diego González Rivas: “Es la primera vez que se creará una unidad móvil de cirugía mínimamente invasiva”

Una mujer de nacionalidad peruana fue el lunes la primera paciente operada por el cirujano Diego González Rivas (A Coruña, 1974) mediante su técnica no invasiva con cargo a la fundación que lleva su nombre, con la que pretende hacer llegar este avance a personas sin recursos de todo el mundo. La mujer se recupera ahora en A Coruña de la intervención, cuyo resultado ha sido satisfactorio. González Rivas ha operado con su método a personas en todo el mundo de forma altruista y pretende continuar su labor ahora con una unidad móvil que financie su fundación.

¿Cómo se encuentra la paciente tras la intervención?

Está muy bien, ya está paseando por la habitación porque la operación fue muy buena al haberle hecho una incisión muy pequeña, de dos o tres centímetros. A esta chica le detectaron un tumor hace cuatro años en Perú y un cirujano la operó con una técnica clásica en la que le quitó la mitad del pulmón pero no le quitó el tumor, aunque no se lo dijeron, por lo que se despreocupó. El tumor siguió creciendo y cuando empezó a echar sangre por la boca le hicieron un TAC y vieron que ya era muy grande y que estaba en un sitio muy complicado. La operó de nuevo otro cirujano pero al abrirla vio que no se podía extirpar porque estaba pegado al corazón y sangraba.

¿Era muy complicado operarla en esas condiciones?

Después de la segunda cirugía era mucho más complicado porque no le quitaron nada del tumor, la cerraron y le dieron quimioterapia y radioterapia, lo que complicó todo mucho más.

¿Era necesario utilizar alguna técnica especial?

No, había que quitar el tumor de la forma que fuera, pero nosotros, por la experiencia que tenemos, conseguimos hacerlo por videocirugía, sin abrir a la paciente, lo que cambia todo, pero fue una locura, fue muy complicado.

¿Fue muy larga la operación?

En torno a cuatro horas y media, que para mí es mucho tiempo, ya normalmente las cirugía que practico son bastante rápidas, por lo que es una eternidad, pero conseguimos quitarle todo el tumor.

Esta es la primera intervención que lleva a cabo con cargo a la fundación que acaba de crear.

Efectivamente, fue la primera paciente. Conseguimos todos los medios necesarios, le pagamos el billete de avión desde Perú y la operamos, por lo que está muy contenta.

¿Va a ser este objetivo de su fundación, facilitar operaciones a personas que carecen de medios para acceder a ellas?

Tanto eso como crear una unidad móvil para operar en África a pacientes que no tienen medios, porque cuando voy allí tengo que recurrir siempre a donaciones y estar pendiente de que lleguen las grabadoras a través de favores. A veces llegan a la aduana y se quedan allí y las confiscan, mientras que otras veces estoy operando y se va la luz, como me ha sucedido en Malí, Níger y Djibuti. También me ha pasado que esté operando y que a la cámara le falte una tuerca y no poder continuar. Para evitar esto decidimos crear una fundación y una unidad móvil, dotarla de tecnología y desplazarla a África para operar a los pacientes en diferentes países y luego devolverlos al hospital.

¿Se trataría de desarrollar esta actividad de un modo regular?

Exacto, sin tener que depender de no saber qué va a pasar en cada sitio al que vayamos, ya que si vamos con todo el quirófano preparado no tendremos que estar preocupados.

¿Se ha puesto en contacto con instituciones o empresas para financiar la fundación?

Sí, estamos buscando fondos y cuanta más gente colabore mejor porque la unidad móvil es muy costosa. Hemos recibido ya algunas propuestas porque a todo el mundo le interesa mucho, ya que es un tema muy humanitario y además es una iniciativa que no se ha hecho hasta ahora. Es la primera vez en todo el mundo que se va a crear una unidad móvil de cirugía mínimamente invasiva, esto no existe. Hay unidades móviles para operar cosas pequeñas, como cataratas o heridas de guerra, pero existe para hacer cirugía tan compleja como la pulmonar. Mucha gente me escribe diciendo que está interesada en colaborar, pero lo que hace falta son más donaciones, ya que estamos teniendo, pero cuanta más gente lo haga será mejor para disponer de la unidad lo más pronto posible.

¿Qué presupuesto será necesario para conseguirla?

No me gusta hablar de dinero porque estamos buscando presupuestos para ver dónde conseguimos hacer la unidad móvil al mejor precio porque es muy cara debido a la alta tecnología que empleará, a que será necesario un camión muy grande y hará falta mucha infraestructura.

¿No es sorprendente que tenga que ser la iniciativa de una persona la que tenga que poner en marcha un proyecto de este tipo?

Bueno, pero como mi vida es esa, de viajar, enseñar y operar por todo el mundo... alguien tiene que empezar el camino o poner la primera piedra. Luego espero que más gente se anime.

¿Cuando iniciará la fundación su actividad de forma definitiva?

Ya está constituida, pero habrá una presentación pública a finales de abril en A Coruña.