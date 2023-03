A Coruña gana un escenario para conciertos: El Morriña Fest, Marea y Scorpions, en los muelles interiores

La Autoridad Portuaria y el Concello han llegado a un principio de acuerdo para que se puedan realizar conciertos este verano en los muelles interiores de la Batería y de Calvo Sotelo.

El Puerto está pendiente de que el Concello le entregue “una solicitud formal” con el plano ajustado al espacio que le ofrece para este fin, que es el que se encuentra entre la nave en la que actualmente está la exposición del fotógrafo de moda Steven Meisel, en la Batería, y otra nave cercana, en Calvo Sotelo. El recinto disponible llega hasta la entrada peatonal de la plaza de Ourense. Durante los días en los que haya programación, según explicó ayer la Autoridad Portuaria, el aparcamiento de vehículos podrá ser utilizado para producción de los espectáculos.

Este acuerdo entre las partes llega después de varios desencuentros, hasta el punto de que Marea llegó a anunciar en sus redes sociales que ofrecería un concierto en el muelle de la Batería sin que la Autoridad Portuaria hubiese autorizado su celebración.

El Morriña Fest también había seleccionado los muelles interiores como futura ubicación para su edición de 2023 —el año pasado fue en Riazor y, el anterior, en Culleredo— pero esta propuesta había sido descartada por la Autoridad Portuaria al necesitar los promotores del festival un espacio más grande que el que le ofrecía el Puerto, toda vez que el Morriña, en su edición de 2022, consiguió congregar a 50.000 personas durante los dos días de conciertos que se celebraron en el estadio —en el cartel estaban, entre otros artistas, Maluma, Xoel, Ozuna, Black Eyed Peas, Lola Índigo y Vega—. Finalmente, las tres partes implicadas en la realización de estos conciertos —Puerto, Concello y promotores privados— llegaron a un preacuerdo para que se puedan celebrar en los muelles el Morriña Fest (28 y 26 de julio), el concierto de Scorpions (13 de julio) y el de Marea (22 de julio).

Fuentes municipales aclararon a este diario que este principio de acuerdo cubre solo la celebración del Morriña Fest y de “los conciertos previstos este verano” por lo que, al menos por ahora, no está previsto que se realicen más actividades en este espacio más allá del mes de julio.

El muelle de la Batería ya se convirtió en escenario de conciertos en 2021 y 2022 con la celebración del festival Noites do Porto en el mes de octubre. La Autoridad Portuaria defiende que siempre se mostró favorable y receptiva a la celebración de conciertos en los muelles interiores, aunque con propuestas viables y adaptadas al espacio que se puede ceder para estas actividades y pone por caso no solo la carpa instalada para Noites do Porto sino también la celebración de conciertos en el muelle de Trasatlánticos dentro de la programación del Noroeste Estrella Galicia del año pasado.

Tras mantener varias reuniones, según explicaron ayer fuentes portuarias, tanto los técnicos de las promotoras como del Concello y de la Autoridad Portuaria consiguieron llegar a un acuerdo para ajustar los espectáculos programados y el aforo al espacio que hay entre la nave de la exposición de Steven Meisel y la que está enfrente, en el muelle Calvo Sotelo y hasta la entrada peatonal de la plaza de Ourense.

Los técnicos tuvieron que afanarse también en “la búsqueda de soluciones” para ver dónde podían instalar los escenarios, los camerinos, y también los servicios de hostelería derivados de estas actividades. “Para hacerlo viable debían ajustar su propuesta a los espacios disponibles”, destacaron fuentes portuarias sobre la posibilidad de acoger conciertos y festivales en los muelles interiores.