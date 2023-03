De joven, Mario Araldi tocaba el clarinete, en 1978 se casó con su mujer, que es coruñesa, de Altamira, aunque lleva emigrada en Suiza 55 años, y, un día, después de una jornada de pesca con un amigo, descubrió la gaita. “Le dije si me la dejaba probar y me la prestó. Durante cinco años fuimos todos los meses a ver a los padres de mi mujer, que estaban en una residencia de mayores, y pasábamos por delante del taller de Seivane, así que, ella, cuando vio el vídeo en el que yo probaba la gaita, me compró una”, explicaba ayer Araldi, que era uno de los clientes habituales de la ruta Santiago-Ginebra y que, ahora, lo será también de la de A Coruña. Para festejar este primer vuelo de muchos —EasyJet operará la ruta durante tres años— y, como llevaba la gaita de equipaje de mano, propuso a la tripulación tocar una pieza en pleno vuelo. Dicho y hecho para este hombre que lleva poco más de un año ensayando y que, en esta ocasión, viajó a Galicia para asistir a un seminario de gaita en Lugo.

En la primera fila del avión se sentaba ayer José Manuel Abelenda García, natural de Grixoa de Esternande, en Santa Comba, y que viaja al menos una vez al mes de Suiza a Galicia, así que, ayer estaba de enhorabuena, sobre todo, porque la conexión con A Coruña, programada para las 12.00 horas, le ofrece mejor combinación que la de Santiago, que sale seis horas antes. Él, como tantos otros, celebraba ayer el incremento de las posibilidades para volar entre los dos destinos, porque eso facilita que pueda viajar más a menudo y sin escalas. En el pasaje estaba también Carmen Herrero Isasi, una joven coruñesa residente en Suiza desde hace quince años y que fue una de las “impulsoras” de la conexión. Ella fue alumna del actual gerente del Consorcio de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, y, cuando acabó la carrera, se fue a trabajar a Ginebra. “Cuando me enteré de que volvía a Turismo de A Coruña le dije que tenía que poner un vuelo directo, porque para nuestras familias es difícil llegar allí”, explicaba ayer y aseguraba que sus compañeras de trabajo, ahora que hay conexión, visitarán la ciudad y que ella viajará con más frecuencia. El vuelo, que acabó con aplauso, al pisar Alvedro, ponía así cierre a las jornadas de promoción de la ciudad en Ginebra y daba inicio a las que vivirán medios especializados en A Coruña. EasyJet inaugura mañana la conexión con Milán.