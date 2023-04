Albada, concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, alcanzó un preacuerdo para firmar un nuevo convenio para su plantilla, que desde 2012 tiene congelados sus salarios. El acuerdo fue respaldado ayer por los trabajadores y establece una subida salarial del 5% cada año hasta 2027 que se mantendrá aunque haya un nuevo concesionario, ya que los trabajadores serán subrogados. El anterior convenio terminó su vigencia en 2019, por lo que los empleados llegaron a convocar una huelga para Semana Santa, aunque la desconvocaron en los días previos.

El nuevo convenio recupera el todos los derechos del anterior e incorpora un plus de productividad, un día más de asuntos propios, otro más de vacaciones, el 24 y 31 de diciembre no se trabajará por la tarde y el turno de noche no lo hará el día anterior, el fondo social se aumentará hasta los 15.000 euros y el seguro colectivo por accidentes subirá de 25.000 a 40.000 euros.

Para Hadrián Canosa, presidente del comité de empresa, el acuerdo “satisfactorio” y “muy esperado,” por la plantilla. Aunque pone punto final a la conflictividad, advierte que los representantes sindicales estarán “atentos a que se cumpla “ y que también exigen que se licite el nuevo contrato de la concesión para que se renueven las instalaciones.

Esther Fontán, concejala de Medio Ambiente, expresó su satisfacción por el acuerdo al haberse reconocido los derechos de los trabajadores y calificó de “justas” sus reivindicaciones. De las que se refieren al nuevo contrato para la planta, afirmó que “siempre estuvieron en todos los borradores de los pliegos de condiciones” del concurso.