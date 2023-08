La pasión de Martín González por el dibujo y la pintura existe desde que “era pequeño”, como él mismo explica, pero nunca le había enseñado al mundo sus creaciones, hasta que llegó la oportunidad de participar en el mercadillo Soho Orzán. A sus 18 años, es el benjamín de esta iniciativa. “Yo nunca había enseñado mis dibujos, los hacía para mí y, como mucho, los veía mi familia, pero nadie más”, revela.

Hace poco que esto cambió y ahora los primeros sábados del mes se puede ver y comprar su obra en un pequeño puesto de la calle Orzán. “Estoy muy contento. Los de Soho Orzán me abrieron las puertas y ahí estoy, me hace muchísima ilusión”, cuenta. A Martín le gustaría meterse más de lleno en este mundillo. De hecho, intentó matricularse en la Escuela Pablo Picasso, pero no lo consiguió. Ahora busca alternativas para seguir formándose y dar rienda suelta a su creatividad. “Me gusta mucho dibujar, lo hago desde pequeño. Es la forma que tengo de relajarme, de plasmar lo que tengo en la cabeza”, explica el joven, que estudió el Bachillerato de Artes.

Entre su obra se pueden encontrar postales de la ciudad. “Me gustan mucho las plazas de A Coruña así que me siento en una plaza y me pongo a dibujar”, dice, mientras habla, orgulloso, de sus dibujos de la plaza de Pontevedra o de la calle Juan Flórez. “Intento mostrar las pequeñas cosas en las que la gente no se suele fijar o que pasan desapercibidas”, añade. Ahora también hace posavasos con azulejos e ilustraciones del Deportivo, ya que es un gran aficionado del equipo. El sábado 2 de septiembre habrá una nueva oportunidad de disfrutar del arte del pequeño del Soho Orzán. “Estoy muy contento de que a la gente le guste lo que hago”, concluye.