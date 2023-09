La cantante Ana Arsuaga lleva hoy al Jardín Cervezas Alhambra (20.00 horas) en el parque de Santa Margarita, todo el magnetismo minimalista de su proyecto Verde Prato, que mezcla múltiples influencias, de la tradición a la música electrónica.

La primera definición que sale de usted al buscarla es “Verde Prato, la fan de Kortatu que baila reguetón y canta gregoriano en euskera”. ¿Le parece un buen resumen del concepto?

(Ríe) Ese titular es un clickbait, pero sí. Yo creo que es una propuesta que mezcla diferentes fuentes, que pueden ir desde el reguetón hasta cosas más tradicionales, también de referencias muy distintas. El formato es sencillo, voy yo sola con una estación de luz y un teclado. Se mezcla todo haciéndolo en directo.

Lleva poco tiempo actuando en solitario, si bien en la industria ya tenía experiencia. ¿Cómo nace este proyecto?

En realidad no lo pretendía, pero me surgió, ya que me conocían por otros grupos, tocar yo sola cuatro temas para unos conciertos experimentales en Bilbao. No pensaba alargarlo, ni convertirlo en algo más serio, pero me empezaron a salir otras fechas, otros conciertos para hacer sola, y pensé que me tenía que preparar más repertorio. Me motivé porque vi que estaba fluyendo fácilmente, y me ilusioné enseguida.

Todo lo que nace del euskera resulta, en otras latitudes del estado, menos familiar que el folclore de otras lenguas romances, que tienen raíz común. ¿Qué engancha a la gente de su propuesta?

Yo creo que el euskera simplemente es como otra herramienta más que se utiliza, que en realidad la gente ve más allá de eso, por suerte. Está guay, porque la gente que sabe euskera puede disfrutar también de esa otra capa, de las letras, pero como con cualquier otro idioma, ahora quizá hay ese punto de que trascienda, quizá no se politiza tanto el idioma, no se considera algo que marca tanto el recorrido que vayas a hacer. A veces cantamos cosas en inglés o francés que no entendemos, ¿por qué no en euskera?

En Galicia, hace unos años, mucha música hecha en gallego tenía un carácter combativo o reivindicativo, y ahora se ha diversificado a otros estilos. ¿Ocurre en Euskadi?

Sí. Me parece algo bueno para el idioma, al final se convierte en un idioma en el que creas con naturalidad, y no porque tengas un compromiso político con ese idioma. Me parece algo bueno, porque vives ese idioma como tuyo, y creas con él como creadora, fijándote en movimientos actuales, en ese sentido me parece algo bonito que suceda.