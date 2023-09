Sen Senra se subió ayer al escenario para interpretar el último concierto de este año en el muelle de Batería del festival Noites do Porto, acompañado por la rapera coruñesa KYR4. El artista interpretó, por primera vez en Galicia, los temas de su nuevo trabajo discográfico, PO2054AZ Vol.I, mientras que KYR4 presentó su primer EP, Ojos Tristes, con cinco temas. El viernes actuó Deluxe, el grupo del artista coruñés Xoel López entre 2001 y 2008. La banda, que se despidió de los escenarios hace quince años con un recital en la ciudad, regresó esta semana al pasado con un repaso de sus temas. Junto con Deluxe tocó el grupo indie rock gallego Triángulo de Amor Bizarro, que presentó, por primera vez en Galicia, las canciones de su nuevo álbum, Sed, publicado el pasado mes de junio. Hoy actúa a las 20.00 horas en la sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8) otro grupo que vuelve al escenario tras catorce años de ausencia, Meu, el grupo de pop-rock gallego autor de Did you Hear?, que estará acompañado por la formación de punk femenino Lisasinson.