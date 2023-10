Leyendas y promesas de la escalada comparten pasión en el dique de abrigo

Hace 40 años dos jóvenes que aún no llegaban a la mayoría de edad, Fausto Blanco y Finuco Martínez, escalaron The Cap, un monolito granítico con una pared vertical de unos 914 metros en el parque natural de Yosemite, en Estados Unidos. Este récord de precocidad deportiva nadie lo ha superado. Para conmemorar aquella hazaña, la Asociación de Montañeros Independientes de A Coruña (AMI) organizó en colaboración con el Concello un maratón de escalada de tres horas en el dique de abrigo. Se juntaron medio centenar de personas, entre ellos montañeros de AMI (una veintena muy jóvenes), los propios Finuco y Fausto (este ganó en la categoría absoluta), que recordaron el ascenso a The Cap en 1983. Uno de los objetivos que se plantea AMI es poder viajar a Yosemite con sus escaladores más prometedores, para inspirarse allí en sus deportistas más legendarios.