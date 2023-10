“Vargas Llosa leyó el libro y en vez de ponerme una demanda, me mandó un correo muy amable”

El editor Eduardo Riestra se ha pasado al lado del escritor con El negro de Vargas Llosa, la novela que presenta esta tarde (19.30 horas) en la Fundación Luís Seoane junto a Javier Pintor en el ciclo Somos o que lemos. En ella incluye anécdotas de su vida y opiniones sobre los libros que han marcado su vida, pero también se presenta como el negro del escritor peruano al que contratan para acabar un libro.

¿Cómo nace la novela?

La idea del libro era poder poner por escrito mi opinión y mis impresiones de mis lecturas de, sobre todo, literatura hispanoamericana. Yo escribo algunas cosas, he traducido libros y soy editor, así que siempre me interesó la literatura. Pero antes de todo fui lector. Era un adolescente cuando el boom de la literatura hispanoamericana y eso me marcó. Yo quería escribir sobre anécdotas que me han pasado como editor y sobre mis lecturas. Lo hice, pero me pareció que quedaba un poco soso. Necesitaba un poco de chispa. Me di cuenta de que lo que vertebraba todo era la obra de Mario Vargas Llosa.

Y así es como aparece el escritor en su trama. ¿Qué hay de verdad y qué no?

Sí. Decidí apoyarme en su figura y así aparece un trama en la que cuando Vargas Llosa está escribiendo El héroe discreto, le dan el premio Nobel y es como un terremoto. No es capaz de seguir escribiendo el libro porque no tiene tiempo ni cabeza para hacerlo. Su editora Pilar Reyes, de Alfaguara, me llama y me contrata para acabar la novela. Ya antes había hecho de corrector ortotipográfico de algunas de sus obras y entonces me pongo a ello, a acabar la novela. Lo hago con la mejor intención, pero no me sale tan bien como yo quisiera. Esa es la trama, digamos, de ficción de la novela, que es muy realista porque está llena de personas y lugares que son reales.

¿Es también un juego para que el lector vaya decidiendo qué creerse?

Exactamente. Tengo que decir que cuando se la mandé a mi editor, me llamó para decirme: Oye, ¿esto es todo verdad? Él estaba convencido de que era todo verdad. La novela está muy conseguida.

¿El propio Vargas Llosa sabe de la existencia de este libro?

Una de las grandes preocupaciones de mi editor era que nos pusieran una demanda por utilizar el nombre de Vargas Llosa y por la historia que cuento. Yo estaba animado, pero había ciertas dudas. Le mandé el libro a Vargas Llosa antes de que saliera publicado y a los tres días me mandó un correo muy expresivo y muy entusiasta, explicándome que le había sorprendido muchísimo, desconcertado muchísimo y que sobre todo le había encantado. Y me invitó a una fiesta que hizo el viernes pasado en Madrid y allí estuve con él. Así que Vargas Llosa lo leyó y en vez de ponerme una demanda, me mandó un correo muy amable y entusiasta.

Lo que sí muestra en la novela es su pasión por la literatura hispanoamericana.

Claro. Hay una pasión por la literatura en general. Además, en los años 70 y 80, hubo una sucesión de obras importantísimas de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Para mí fue muy importante porque fue parte de mi formación. Tenía la sensación de que esa época merecía más, que estaba un poco desaparecido de la historia reciente de la literatura. Me apetecía reivindicarla. También es una guía de lectura.

En la que no falta el humor.

Sí, es una novela llena de humor e ironía. Aunque yo no soy un chistoso, es decir, no es un libro de risa, pero sí tiene un tono desenfadado. Para mí, uno de los pecados más grandes es la pedantería y yo trato de escapar de eso. La cultura hay que disfrutarla.

Y de todas las obras que cita en El negro de Vargas Llosa, ¿cuál le hubiera gustado no haber leído todavía para poder disfrutarla de nuevo?

Pues mira, lo que me pasó con este libro, que empecé a escribir a finales de 2021, es que dediqué muchísimo tiempo a releer. Tuve la oportunidad de releer cosas, esas segundas lecturas que fueron un descubrimiento y hasta me encontré libros completamente distintos. Así que, sobre tu pregunta, el libro que me hubiera gustado no haber leído es El Quijote. Lo he leído mucho y me da envidia la gente que todavía no lo ha hecho.

En 2003 creó Ediciones del Viento, una referencia de la literatura de viajes. ¿Por qué publicar ahora su primera novela?

Yo soy editor, pero hubiera querido ser escritor. Además, llevo muchos más años de lector. Siempre me gustó leer y escribir. He escrito varias novelas que están en distintos cajones y todas bastantes regulares. En esta volqué todo lo que me interesaba.