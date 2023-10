“Las huelgas y la pandemia han desbaratado toda la justicia, es durísimo”

El Colegio de Abogados de A Coruña acogió este martes el acto oficial de la toma de posesión del nuevo presidente del Consello Asesor de Avogacía Galega, Augusto Pérez-Cepeda. El también decano del Colegio de Abogados de A Coruña asume con “ilusión” y “calma” su nuevo cargo, pero es consciente de que la situación actual de la abogacía es complicada. Huelgas, manifestaciones, resquicios de la pandemia... Todo lleva a una situación de retrasos que Pérez-Cepeda lamenta: “Nunca en mi vida había visto antes una cosa parecida”.

¿Cómo asume este nuevo cargo al frente del Consello Asesor de Avogacía Galega?

Lo asumo con ilusión. Aunque sé que son momentos difíciles, lo asumo con la esperanza de mejorar lo que se pueda.

¿Cómo de difíciles son estos momentos para la abogacía?

Se acumulan las cosas. Hay mucho movimiento en el turno de oficio, hay alarma por el tema de pensiones... en fin. Pero los asumo con calma, analizando todo lo que me dicen y sacando lo mejor de todo lo que veo a mi alrededor.

La pandemia provocó que se acumulasen muchos retrasos en A Coruña y en Galicia. ¿Cómo está a día de hoy la situación?

Antes de la pandemia ya había tenido sus consecuencias, y muy gordas, una huelga de funcionarios. Después vino todo lo que se refiere a la pandemia y finalmente ha habido una huelga de los LAJ, los letrados de la Administración de Justicia. Nunca en la vida he visto una cosa parecida.

Pues usted ya lleva años ejerciendo...

Sí, pero esto ha sido un sinfín de situaciones, una tras otra. Es que nunca había sucedido algo que se le pueda parecer. Y, claro, con todo esto la justicia acumula retrasos. El Tribunal Superior yo sé que hizo un gran esfuerzo por recuperar el tiempo que se había perdido en la primera huelga de funcionarios y también en la pandemia, pero se va desbaratando todo con las sucesivas huelgas. La verdad es que es una situación durísima.

¿Pero de cuánto retraso hablamos en el caso de A Coruña?

No le podría decir de cuánto es el retraso, depende de la jurisdicciones. Es difícil, pero el retraso es grande, siempre que haya un parón se generan retrasos.

¿Y en qué juzgados hay más atasco a día de hoy en A Coruña?

Yo diría que ahora entre los civiles y sociales son donde realmente hay más atascos. En A Coruña, peor también en Galicia y en general, es donde está habiendo más problemas.

¿Hacen falta refuerzos?

Lo primero que se necesita es un pacto de justicia que pueda acabar ya de una santísima vez con todos los retrasos acumulados. Eso es lo primero que se necesita, por encima de todo. Y después, a partir de ahí, dotar todo de medios personales y materiales y hacer que la justicia entre del siglo XXI de una vez por todas.

¿En qué siglo está ahora la justicia?

Prefiero no mirar atrás.

¿Cómo afectaron concretamente las huelgas de letrados de la Administración en A Coruña?

Pues una barbaridad, en el tiempo que duró no se celebró un solo acto en la ciudad. Entonces quiere decir que ha habido dos meses enteros entrando procedimientos y dos meses sin salir procedimientos. Hágase una idea, ha sido una frenada absoluta, porque una vez que entran tienes que arreglar ese caos, que también exige otro tiempo adicional. Hay un atasco importantísimo.

Los abogados del turno de oficio también se está movilizando últimamente, reclamando derechos.

Sí, hay una reclamación que creo que es lógica, que es que se cobren todas y cada una de las actuaciones. Estamos trabajando, pero no es Galicia de los sitios en que peor está el turno de oficio. Pero hay que luchar siempre porque se cobre lo máximo posible, es nuestra obligación. Por supuesto, lo que tiene que ser es que todo, absolutamente todo lo que se trabaje, se cobre.

Y con todo el panorama actual que está viendo, con todos los retrasos, con tanta huelga, con tanta manifestación, ¿todo esto tiene solución?

Sí, tiene solución. Si nos sentamos todos y hablamos con calma. Si se obedece a otros intereses y a otras cosas, no tendrá ningún recorrido y será mal para todos. Pero, por supuesto que todo esto tiene solución. Y vuelvo a repetir, que si nos sentamos y hacemos un pacto de estado, claro que puede solucionarse todo.

¿A qué intereses se está atendiendo ahora?

A otros, a partcularismos. Yo me soluciono lo mío y el otro lo suyo. Y no, aquí tenemos que sentarnos todos a eso, no estar cada uno a lo suyo. Tiene que ser una mesa en la que todos nos sentemos y solucionemos los problemas actuales.