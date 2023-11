El día de las 2.000 entrevistas

Abanca, Aena, Carrefour, Domusvi, Flying Tiger, Gadisa, Leroy Merlín, Luckia, Santa Lucía o Vegalsa-Eroski fueron algunas de las 70 empresas que participaron en la Feria de Empleo que la Cámara organizó en Palexco. Un espacio de conversaciones, de intercambio de currículums, de nuevos procesos de selección y de estrategias útiles para conseguir un trabajo.

“Hay muchas aplicaciones de búsqueda de empleo, pero el cara a cara se agradece” Adriana Pallás - Conducción y almacén

“He conocido a empresas que desconocía y creo que eso está muy bien para saber dónde buscar trabajo”, expone Paula Pérez, de 28 años. Esta joven, terapeuta ocupacional, está preparando oposiciones, pero también realiza un curso de creación y diseño de videojuegos. “Me gusta mucho la tecnología. De hecho, mi trabajo de fin de Grado era sobre terapias utilizando videojuegos, así que quise meterme también ese mundo”, añade Pérez, a la que le gustó de esta feria que las empresas “aconsejan sobre sus procesos de búsqueda de personal”.

“He conocido a empresas que desconocía y eso está bien para saber dónde buscar trabajo” Paula Pérez - Terapia ocupacional y videojuegos

En esta 14 edición de la feria participaron 500 jóvenes y 70 empresas que contaban con cerca de 300 procesos de selección abiertos. La Cámara informa que en esta jornada se realizaron unas 2.000 entrevistas. “Yo tengo muchas aplicaciones de búsqueda de empleo en el móvil, pero esto es diferente. En la feria puedes hablar con alguien y te aconsejan. Ese cara a cara se agradece”, apunta Adriana Pallás, de 21 años, que busca empleo en la conducción. “Me gusta almacén, pero también conducir camiones”, revela la joven, a la que le parece interesante ver cada stand de la feria “para conocer todo tipo de empresas” y las opciones que ofertan.

“Encontrar oportunidades de trabajo es más fácil aquí y te explican los procesos de selección” Fernando Rebolo - Economía y datos

Lo que más buscan las empresas de A Coruña son tecnólogos, ingenieros, electricistas, técnicos de mantenimiento, frigoristas, personal de comercio, personal de entidades financieras, personal para las Fuerzas Armadas, soldadores, carpinteros, personal para el sector de logística o de la hostelería.

“Me he llevado varios portales de empleo que no conocía y donde puedo dejar mi currículum”, declara Will Cárcamo, de 26 años. “Estoy terminando un máster de formación de profesorado y también me dedico al estudio de idiomas, así que busco algo relacionado con la educación”, expone.

“Me he llevado varios portales de empleo que no conocía y donde puedo dejar mi currículum” Will Cárcamo - Educación

Todos ellos se pasearon por la segunda planta de Palexco en busca de nuevas oportunidades laborales. También pudieron participar en talleres en los que se abordaron estrategias útiles para participar en procesos de selección. El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, asegura que la entidad “está muy implicada con la recuperación económica en general y del empleo en particular” y, dijo, “muy especialmente en los jóvenes, que son los profesionales del futuro”.

Fernando Rebolo, de 27 años, reconoce que “es más fácil” encontrar oportunidades de trabajo en esta feria que por internet. “Encuentras empresas que no conocías y te explican cómo son sus procesos y lo que buscan”, cuenta este graduado en Economía.