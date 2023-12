El grupo de música tradicional gallega Leilía ofrecerá un concierto en el teatro Colón el próximo 7 de enero, a las 20.30 horas. Las cantareiras se despiden de los escenarios en la gira ‘Aunque me vou non me vou’, tras una trayectoria que se remonta a 1989. Fue entonces cuando Ana Rodríguez, Felisa Segade, Mercedes Rodríguez, Montse Rivera, Rosario Rodríguez y Patricia Segade fundaron uno de los nombres más reconocidos del panorama folk gallego y uno de los primeros grupos de cantareiras en Galicia. En su espectáculo de despedida, mezclarán canciones nuevas, de su último trabajo ‘Vidas Cantadas’, con otros temas clásicos de su repertorio. Las entradas para el recital estarán disponibles desde este martes ,5 de diciembre, a las 11.00 horas, en Ataquilla y en los despachos de billetes del teatro Colón y la plaza de Ourense.