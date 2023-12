El desencuentro político bloquea el millón para la Torre

Las obras de mejora del espacio natural del entorno que rodea a la Torre de Hércules y la restauración de las cámaras y salas del edificio podrían estar ya en marcha o casi finalizadas, pero todavía no han comenzado. Ni siquiera hay una fecha prevista para el inicio de los trabajos. En medio, un nuevo desencuentro entre el Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia. Los trabajos cuentan con una dotación del Ejecutivo gallego de un millón de euros procedentes de los fondos Next Generation. El Gobierno local coruñés recuerda que ya hay un acuerdo formalizado con el área autonómica de Turismo en diciembre del año pasado. La Xunta no lo niega, pero sostiene que, pasado este tiempo, está desactualizado, por lo que hay que cambiarlo y volver a rubricarlo.

El pasado año, la Xunta envió a María Pita el borrador del convenio y la solicitud del certificado de disposición del terreno para acometer las obras en la Torre. A finales de 2022, el Concello remitió el documento firmado para poder iniciar los trabajos. Pero el Ejecutivo gallego considera que con el cambio de año se hizo necesaria una reestructuración del texto, que refleja que la Axencia Turismo de Galicia aportará un total de 995.000 euros —cifra inferior a los 1,2 millones anunciados después— distribuidos en tres anualidades: 99.500 en 2022, 298.500 este año y los restantes 597.000 euros para el ejercicio de 2024. Ni un solo euro ha sido ejecutado hasta la fecha y la Xunta indica que el retraso obliga a reformular el convenio. “Solicitamos al Concello nuevamente el certificado de disposición de terrenos durante 2023 en reiteradas ocasiones y la necesidad de actualizar el convenio adaptándonos a las nuevas anualidades”, afirman fuentes autonómicas, que aseguran que durante este año la Xunta no ha recibido respuesta por parte del Concello de A Coruña para poder tramitar el nuevo documento, que debe ser firmado por las dos administraciones. Fuentes municipales afirman que la Administración gallega “miente” y da por bueno el pacto que rubricaron en 2022. Pese a todo, la Xunta recuerda que esos fondos no se han perdido y las obras —con una duración prevista de seis meses— todavía están en plazo de ejecutarse, ya que el límite para terminarlas finaliza en octubre de 2025. Según recoge el documento pendiente de actualización, el objetivo del proyecto es la conservación y mejora en la Torre de Hércules de las salas Giannini y Edículo, de la iluminación con sistemas de eficiencia energética, la adecuación de caminos y senderos de acceso y la comunicación digital mediante una oficina turística virtual. “La Axencia Turismo de Galicia está por tanto interesada tanto en su mejora y puesta en valor, como en la atención y cuidado al peregrino”, refleja el acuerdo. El bloqueo de las obras en la Torre de Hércules no es el único de la zona. La situación se repite en el concello vecino de Betanzos. Entre los monumentos agraciados con los fondos Next Generation está también el parque de O Pasatiempo, que recibirá 1,8 millones de euros, que todavía no han empezado a gastarse.