Maremoto en el Club del Mar. La institución deportiva y social de San Amaro estrena nuevo presidente, David Iglesias, pero lo hace en medio de una gran polémica y tras una asamblea tumultuosa que se desarrolló entre gritos, discusiones y enormes discrepancias desde el momento en el que los cerca de 120 congregados tomaron asiento en el salón de actos de la institución. La razón del malestar radica en el proceso electoral que llevó a la proclamación, este domingo, de la candidatura de David Iglesias —única aceptada como válida— que una facción crítica entiende como “oscuro” y “de parte”, al considerar que la Comisión Electoral no obró bien al no aceptar la lista rival, liderada por Jorge Seco, por un defecto de forma en la presentación. La mayor parte de las más de dos horas que duró la asamblea transcurrió entre discusiones sobre este punto y sobre la interpretación del reglamento. A este respecto, la Comisión Electoral defiende que la candidatura de Jorge Seco no es válida “al haber sido presentada dentro de un sobre cerrado y sin identificar”, lo que, entienden, daba lugar a confusión sobre el contenido del mismo. “Cuando alguien aspira a liderar una empresa o club social con un presupuesto de dos millones de euros y una plantilla de 50 personas, entiendo que tiene que leerse los estatutos”, señaló el coordinador de la Comisión de Seguimiento, Ángel Monteagudo, respondido, en todo momento, con gritos y proclamas de indignación.

Jorge Seco, por su parte, defiende que el jefe de administración del club, en el momento de entregar el sobre con la candidatura, manifestó “textualmente” que “no sabía cómo tenía que recepcionar la candidatura”, y que no obstante procedió a dar registro de entrada a ese sobre, lo que dio a entender a los aspirantes, “al no haber una corrección de la forma” por parte de administración, que “estaba bien presentada”. Las alusiones al hacer profesional del jefe de administración generaron otro gran momento de tensión en la sala, que provocó que uno de los miembros de la junta directiva, Antonio Diz, abandonase la reunión entendiendo que “se estaba faltando al respeto” a un trabajador del club. “A todos se nos exigen unos mínimos en nuestros puestos de trabajo”, replicaron los críticos. La comisión de seguimiento, por su parte, defiende que “no tenía por qué saber” lo que había dentro de ese sobre al venir cerrado, aunque parte de los socios opinan que “se sabía perfectamente” y que se acudió a una reunión con copias de los documentos sellados “que se pusieron sobre la mesa”, lo que no daba lugar a dudas sobre su contenido. “No entendemos el empeño que tienen por no subsanar la confusión a la interpretación de un artículo”, observaron los socios críticos, en referencia al artículo 21 de los estatutos. Ante las discrepancias, el coordinador de la comisión de seguimiento resolvió que los críticos con la proclamación de la nueva directiva tienen “tres opciones”: “Ir a juzgado, olvidarse del tema y formar grupo con el equipo de David Iglesias o hacer una moción de censura”. Varios socios tomaron la palabra en el transcurso de la reunión para elevar sus quejas ante distintas coyunturas del proceso electoral, en lo relativo a la constitución de la comisión electoral y su hacer, a la forma de proceder del jefe de administración a la hora de recepcionar la candidatura, la interpretación de los estatutos y el cuestionamiento a la labor de la Comisión de seguimiento. A pesar de haber solo una candidatura considerada válida, varios socios pidieron que se procediese igualmente a una votación para visibilizar “el sentir” de los congregados, lo que fue rechazado. “Llevo 43 años de socia y nunca había venido a las reuniones. He empezado a venir ahora porque creo que esto está en peligro, veo mucho oscurantismo”, señaló una de las presentes. “Se está coartando el derecho al socio a decidir”, apostilló otro. Cabe destacar que, en medio de la agitación, tanto Jorge Seco como David Iglesias mantuvieron en todo momento las formas educadas e intervinieron con respeto. Finalmente, se resolvió llamar al estrado al proclamado como nuevo presidente, David Iglesias, que procedió a la lectura del programa que guiará su mandato y contestó a las preguntas. A este respecto, Iglesias defendió que, “no tenía ningún problema” en que se hubiese presentado otra candidatura, lo que hubiese sido “bueno” para el Club del Mar. “Yo, personalmente, le hubiese dado para adelante a pesar del error de forma”, opinó, si bien consideró que el proceso electoral “se ajustó a los Estatutos”. “Si el primer perjudicado es Jorge Seco, el segundo soy yo, porque heredo una asamblea dividida en la que probablemente se vote en contra de las cuentas”, lamentó. Uno de los socios le instó entonces a dimitir y convocar nuevas elecciones y, ante la negativa del interpelado, la mayoría de los presentes se levantaron y abandonaron la reunión, que se dio por concluida ante la ausencia de más cuestiones.