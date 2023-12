La agenda musical de A Coruña para 2024 está llena de nombres de relumbrón. La última banda en incorporarse a esta programación es Queens of the Stone Age, que dará su primer concierto en Galicia en el Coliseum el 18 de junio. Formado en California por Joshua Homme durante la década de los 90, el grupo de rock llevará al Coliseum éxitos de la talla de No One Knows, Little Sister, My God is the Sun o The Way You Used To Do. Las entradas saldrán a la venta este viernes, 15 de diciembre, a las diez de la mañana a través de Ataquilla, LiveNation y en el quiosco de la plaza de Ourense.

Pero este no es el único concierto que se ha anunciado en las últimas horas para 2024. Pablo López estará en el Palacio de la Ópera el día 6 de abril y las entradas saldrán hoy a la venta con precios entre los 45 y 55 euros, según sector. Se trata de una gira íntima en la que el artista malagueño hará un repaso a su amplia discografía y mostrará en primicia las pinceladas de su nuevo trabajo discográfico. También pasará por A Coruña Jarabe de Palo. El concierto, que servirá para homenajear a Pau Donés, se celebrará el 16 de marzo en la sala INN. La canciones, interpretadas por la banda original y tres vocalistas seleccionados, serán diecisiete temas compuestos por el artista que muestran las diferentes etapas musicales por las que ha transitado el grupo en sus 24 años de trayectoria, entre ellas La Flaca, Grita o Duerme conmigo. La gira de despedida de Andy y Lucas, Nuestros últimos acordes, pasará por A Coruña, pero todavía no se conoce la fecha, mientras que la cantante Miriam Rodríguez ha anunciado que iniciará Línea Roja Tour en la sala INN el 8 de marzo. El teatro Colón será el escenario del musical de Grease, que celebra su 50 aniversario. Entre el 7 y el 10 de marzo se ofrecerán siete funciones.