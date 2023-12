“Tenemos datos que dicen que veinte o treinta años se consumía mucho más pescado que ahora. Las nuevas generaciones no están siendo aleccionadas en el consumo de pescado. Nos preocupa que se pierda esa costumbre”, alerta Armando López Gil, presidente de la Asociación de Minoristas del Puerto de A Coruña, entidad constituida hace 23 años con el objetivo de velar por la defensa de los intereses del colectivo y promover el consumo de productos del mar. Un alimento que, si bien es uno de los pilares de la gastronomía de cualquier parte de Galicia, comienza a faltar en la mesa de los más jóvenes. Así lo percibe el gremio. “Nos preocupa que el pescado deje de ser natural en la mesa de una familia normal. Los números dicen que cada vez se consume menos. No hay relevo generacional para consumirlo, y tampoco para trabajarlo y venderlo”, juzga López, que considera que “no es de recibo” que haya mucha gente que no consuma este alimento, ya que “no es difícil de cocinar”, se prepara al gusto de consumidor en cualquier pescadería o mercado, cuya oferta se adapta “a todos los bolsillos”.

Otra de las preocupaciones de la asociación está en el futuro de la actividad. Alegan que, al ser Galicia un territorio en el que el sector pesquero constituye el medio de vida de una parte importante de la población, la Comunidad debería considerarse “un territorio especial” ante los perjuicios que causa en la actividad las restricciones a la flota gallega. “Si a un barco le prohíbes pescar, cuando hace veinte o treinta años se pescaba muchísimo más, la actividad deja de ser rentable y atractiva, los barcos terminan por dejar de ir a pescar debido a tantas prohibiciones y el comercializador no tiene producto”, desgrana. Una situación que, observa, tiene su consecuencia en el propio interés del consumidor. “Me parece increíble que, con una flota tan grande, no tengamos un trato especial”, aprecia. El presidente de los minoristas del puerto reivindica el papel de todas las administraciones en la supervivencia del sector del mar, y llama a hacer ajustes en el IVA, actualmente al 10%. “Es una vergüenza que se esté pagando el 10% en el pescado, cuando por ejemplo, las frutas y verduras, que están consideradas sanas, solo pagan el 4%, y, desde hace un tiempo, están al 0%”, valora. El profesional del sector anima a los consumidores a comprar en “pescaderías y mercados de toda la vida”, por atractivos como la calidad del producto, el trato cercano e insta a las administraciones a emplear sus recursos en estimular el consumo de pescado. “No hay que olvidarse de que somos lo que comemos”, recuerda.