ORLAN y el arte de “salir del marco, de emanciparse”

Intento salir del marco muestra a ORLAN, de joven y desnuda, en el esfuerzo por liberarse de los límites del marco de una foto o un cuadro. Esa imagen, ese gesto, está presente en prácticamente todo cuanto ORLAN (Saint-Étienne, 1947) dice y hace, en el mensaje de su obra, concebida como la emancipación de todo aquello que nos impide, con sus marcos, “pensar y conformarnos a nosotros mismos”. Esta fotografía en gran tamaño que representa el sentido de su arte puede verse hasta el próximo 14 de febrero en Palexco como parte de una exposición que tras pasar por el festival PhotoEspaña 2023 en Madrid llega a A Coruña. La artista francesa, impactante en su apariencia e imponente en sus palabras, la presentó ayer.

ORLAN, escrito en mayúsculas siempre, aludió reiteradamente a ese concepto de liberación, de desprenderse de cadenas. “Hay que emanciparse continuamente de los marcos, pero la emancipación nunca termina. Por eso hay que gritar, morder a veces. También tenemos que emanciparnos de nosotros mismos. No me gusta decir ‘yo soy’, sino ‘yo somos’, porque mujeres y hombres somos reflejo de todo cuanto nos rodea y estamos delimitados por la sociedad”, explica con detenimiento, con insistencia en su discurso, tan incisivo en la reflexión como vehemente en su exposición.

ORLAN: Esta es mi historia... del arte explora otras facetas artísticas de una mujer que, repasa, no se ha conformado con expresarse por medio de una o pocas disciplinas. “Hago fotografía, hago escultura en mármol, esculturas que se mueven y activan con mi voz, uso la inteligencia artificial, realidad aumentada, creo pintura en 3D, últimamente me interesa la biotecnología y cultivo mis células y mi flora bucal, intestinal y vaginal”, cuenta una artista que ha hecho atrevidas performances en público, grabado y difundido sus operaciones de cirugía en el quirófano —introdujo dos pequeños implantes a cada lado de su frente, a modo de protuberancias— y que no se ajusta a las definiciones.

“No dejo de renovarme y eso depende de lo que quiera expresar. Todas mis obras son manifiestos, son cuerpos que tienen una columna vertebral que son el marco teórico y conceptual de la obra. Nunca hago obras espontáneas sino elaboradas; y cuando realizo la elaboración es cuando me planteo con qué material la expreso y qué estilo voy a utilizar, en qué carne voy a colocar esa columna vertebral para que sea coherente, claro y legible”, detalla ORLAN.

La muestra de Palexco, organizada por el Concello con la colaboración de PhotoEspaña y Galería RocioSantaCruz, permite recrearse en sus famosas autohibridaciones, un conjunto de doce collages que parten de los retratos de Dora Maar llorando firmados por Pablo Picasso. En ellos, la francesa apuesta por una técnica de fotomontaje “bruto”, con ojos desorbitados, orejas del revés, nariz transversas, sus propias protuberancias “como símbolo de mi emancipación”. “Mi boca gritando con los dientes listos para morder. Para salir del marco lo que necesitamos es gritar y a veces morder. Espero que las mujeres pronto nos emancipemos, que no seamos objeto sino sujeto a todos los niveles en los que se encuentra el hombre”, insiste.

ORLAN, ayer con su cabello erguido mitad negro mitad blanco, admite que vive para el arte en cualquiera de sus manifestaciones: “El trabajo es mi vida, le dedico mi vida al trabajo. No tengo competencia ni competidores, la única competencia soy yo misma. Cuando me sorprendo a mí misma es porque no esperaba que pudiera llegar tan lejos. Trabajo de día, de noche, fines de semana, en vacaciones, con mucha intensidad y todo el rato... Sin esa intensidad, mi obra no sería la que es. He hecho una petición de no morir, pero podemos morir en cualquier momento, el peor enemigo que tenemos es el tiempo”.

En presencia de un grupo de niñas, ayer ORLAN dedicaba su exposición a las “nuevas generaciones de mujeres”, a las que pedía, animándolas a acercarse a ella, implicarse, preguntar, ser curiosas y tener confianza para “ser libres” y “salir de los marcos”.