El pasado 8 de diciembre el barco Tocano perdió varios contenedores con bolsas de pellets de resina, pequeñas bolas de plástico usadas en procesos industriales, y este material, que los ecologistas denuncian que causa mortandad en aves y peces, están llegando a la ciudad de A Coruña. El viernes arribaron a la playa de As Lapas, y el sábado a los arenales de O Portiño y Mera, este último en Oleiros.

José Ramón Calvete, el presidente de la asociación de vecinos Loureiro, que engloba San Pedro de Visma, el monte de San Pedro y O Portiño, reclama “que se limpie” la costa y señala que está “dejada de la mano de Dios”. Hace semanas, indica, arribó una tubería que nadie retiró, e indica que en la rampa que usan los vecinos para nadar “hay unos socavones de un par de metros”. “La dejadez es continua y constante”, denuncia Calvete. Las pequeñas bolas de plástico, con un diámetro de menos de cinco milímetros, aparecieron en la zona mezclados con algas.

El Concello de A Coruña criticó el viernes a la Xunta por por no adoptar “ninguna medida” ni comunicar “nada” sobre los pellets, mientras que el de Oleiros señaló el sábado que no recibió información del Gobierno gallego y reclamó a este y al central “medidas urgentes” para limpiar la costa, defender el medio ambiente y proteger a la pesca. La Consellería do Mar pidió el jueves a la ciudadanía que notifique los hallazgos al 112 y señala que el servicio de Gardacostas rastrea el material, mientras que personal de Tragsa ayuda en la limpieza.

Los vertidos han llegado al menos a una docena de municipios gallegos, entre ellos O Grove, Cangas, Ons, Nigrán, Outes, Foz, A Illa de Arousa, Ribeira, Noia, Muros, Carnota, Burela o Foz, y grupos de voluntarios organizan recogidas en la ría de Muros e Noia o en Arousa. Para hoy hay 19 batidas previstas en once municipios.

La empresa fabricante de los pellets, la polaca Bedeko Europe, señaló que estos pertenecen a una compañía india, y que la responsabilidad del vertido es de “la empresa de transporte Maersk, que realizó este transporte con seguro completo para tales eventos”. También señala que el grano “no es un producto tóxico”.

Acusaciones políticas

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acusó al Gobierno central de conocer el vertido desde el 20 de diciembre y solo comunicarlo a la Xunta este jueves, catorce días después. “¿Cómo no establecen un sistema de alerta y no ponen a funcionar un plan de acción cuando ellos son los competentes?” preguntó.

Pero la Delegación del Gobierno afirma que el jefe de servicio de Salvamento Marítimo de Fisterra alertó de la llegada de pellets al subdirector del servicio de Gardacostas el propio día 20. “Animamos al conselleiro a pedir disculpas por faltar a la verdad o asumir sus responsabilidades al no estar al tanto de la información recibida”, indica la Delegación. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió este sábado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca para dar explicaciones.