Desde las 10.00 h. La travesía solidaria para recaudar fondos para personas con ELA se celebra en aguas de O Parrote, con pruebas de distancia corta (400 metros) y larga (1.000).

Paseo de O Parrote

Material escolar para llevar a Senegal

De 16.00 a 18.30 h. La ONG coruñesa Ecodesarrollo Gaia organiza una recogida de material escolar en su local para llevar a escuelas de Senegal.

Ecodesarrollo Gaia

Antonio Pereira, 3 bajo

Tributo a los que ya no están, en Garufa

19.00 h. Numerosos músicos coruñeses se suben al escenario de Garufa Club para homenajear a los fallecidos artistas Mangüi, Suso Rey, Eva Piñeiro y Rafa Ziu.

Garufa Club

Calle Riazor, 5

Solidaridad en Os Mallos con Ucrania

17.00 h. La asociación Aga Ucraína organiza hoy para refugiados ucranianos el concierto-gala Salva tu Sueño, ofrecido por niños y jóvenes de Ucrania.

Centro Cívico de Os Mallos

Av. de Arteixo, 147

Últimos coloquios sobre las focas

12.00 y 17.00 h. Los coloquios de la Casa de los Peces sobre las focas llegan a su última jornada especial por Navidad.

Aquarium Finisterrae

Alcalde Francisco Vázquez, 34

Un adiós especial de Leilía en el Colón

20.30 h. La gira Anque me vou non me vou de Leilía llega al teatro Colón, con la que las cantareiras dicen adiós a los escenarios.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7