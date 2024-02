“No podemos seguir teniendo edificios que se caen, pedimos intervenciones más rápidas”

Carolina Barros fue elegida este martes, por unanimidad, como nueva presidenta de la Asociación de Veciños da Cidade Vella-María Pita. Llevaba dos años en la directiva de Leonardo Méndez, al que sustituye.

¿Cuáles son sus planes como presidenta de la asociación?

Hemos conseguido que los vecinos se vuelquen en diversos actos, pero no es solo hacer fiestas. Tenemos un proyecto de apoyo a las personas mayores que viven solas en la Ciudad Vieja. Lo vamos a organizar con el apoyo total del Concello, ya he hablado con la concejala correspondiente. En las próximas semanas nos reuniremos para empezar, por ahora prefiero no profundizar.

Este año acabará la reforma de la Casa de Veeduría, que amplía los espacios para los vecinos. ¿Tienen pensado cómo aprovecharlos?

El Concello nos ha planteado los usos que le dará, con los que estamos de acuerdo: un comedor social, una sala de estudio de la Universidad, la oficina de Urbanismo... Se prevé que en los próximos meses terminen las obras, y antes de eso nos reuniremos con ellos otra vez. Le va a dar más vida al barrio durante el día.

¿Abordarán el problema de los edificios en ruinas o abandonados en la Ciudad Vieja?

No podemos seguir teniendo edificios que se estén cayendo, con aspecto desastroso. Es un problema de salubridad, atraen a ratas y gaviotas, y da un aspecto poco turístico. Vamos a presionar al Concello para que acorte los plazos de las intervenciones, aunque dependen de la por normativa. Que no pase como con el edificio de Damas, en el que han pasado años sin que interviniese, aunque ahora se prevé que sea inminente. Hemos pedido al Concello hacer presión a las compañías para que retiren el tendido eléctrico aéreo en desuso y controlen los transformadores en fachadas, que de vez en cuando provocan pequeños incendios.

La asociación de vecinos también reclamaba que volviese una asistenta social a la Ciudad Vieja.

Antes estaba todos los días de la semana en el centro cívico, y ahora está solo algunos días, y el resto de la semana en Monte Alto. Ese es uno de los usos que va a tener la Casa Veeduría, aunque de momento no tenemos compromiso de que esté allí la asistenta todos los días.

En el barrio han subido los alquileres. ¿Cómo afecta a los vecinos?

Los alquileres en nuestro barrio han subido porque vienen a vivir personas con poder adquisitivo elevado. Si alguien me va a pagar diez, no voy a alquilar por cinco. Tenemos un problema, porque el 80 o 90% de los que viven en la Ciudad Vieja no tienen ese poder adquisitivo, y no pueden permitirse esos alquileres.

¿Tienen alguna reivindicación concreta con respecto a eso?

Contra eso poco se puede hacer, esto es así, oferta y demanda.

Otro debate del barrio es el de la peatonalización.

Seguimos trabajando en que se terminen de hacer la peatonalización, lo más importante para nosotros. Que sea al 100%, pero eso conlleva que el Ayuntamiento termine de colocar las cámaras [que controlan el acceso de coches] y las ponga en funcionamiento. El Concello se va a poner en contacto con nosotros para acordar el tiempo que van a poder estar los residentes y qué se va a hacer con los que ya tienen garaje en el interior del barrio... Hay que dar forma final a estas cuestiones, y conllevan algo muy importante: el aparcamiento.

¿Qué piden acerca de esto?

Nos tienen que dar facilidad para aparcar en la zona del Rectorado y Oceanográfico, habilitando esta última para que sea fácil de acceder y que si llegas a las doce de la noche no dé miedo aparcar allí por ser una zona oscura. Y que haya buenos convenios con los aparcamientos privados de O Parrote y A Maestranza, que se han dejado un poco en el olvido: están subiendo los alquileres de las plazas a la gente del barrio.

¿Qué otras cuestiones demandan los vecinos?

Está el envejecimiento de las infraestructuras y edificación... Hemos solicitado marquesinas para paradas de bus, y más limpieza de calles. Y no queremos centrar el mandato en eso, pero es muy importante seguir con las tres fiestas que queremos que sean de la Ciudad Vieja: el Rosario, la del Magosto y la de las Letras Galegas, que empezamos en 2023.