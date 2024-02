El 'trauma' del Deportivo-Albacete se cuela en el vídeo de la candidatura de A Coruña al Mundial

El estadio de Riazor y su proyecto de reforma, los campos de entrenamiento de la Torre, una treintena de sus leyendas avalando la propuesta... estas y otras poderosas imágenes se intercalan en un vídeo promocional con el que el Concello busca apuntalar la candidatura de Riazor como una de las sedes de la Copa del Mundo 2030, que se celebrará en España, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. El vídeo, elaborado con la intención de suscitar la emoción de los aficionados ante sus gestas pasadas, incluye algunas jugadas históricas del equipo en sus buenos tiempos, equipaciones míticas y, sobre todo, varios fotogramas del ambiente que se vive en el estadio en cada partido.

Pero un detalle ha llamado la atención de la afición deportivista. El montaje del vídeo incluye algunas escenas que, de seguro, para ningún fanático blanquiazul es plato de buen gusto revisionar. En concreto, recupera uno de los grandes traumas del club en los últimos años: el ascenso fallido ante el Albacete de 2022. El Deportivo, que contaba con ventaja de un gol y al que valía el empate, perdió la posibilidad de regresar al fútbol profesional a siete minutos del final del partido en Riazor por 1 gol a 2 en el que ya era su segundo año en la categoría de bronce. Un trago difícil de masticar para cualquier deportivista.

Sorprendentemente, de entre todas las jugadas históricas y grandes partidos vividos en Riazor, el vídeo promocional para albergar la Copa del Mundo incluye ya no uno sino varios momentos de aquel partido. Además de la celebración del delantero deportivista Mario Soriano tras marcar un gol que podría haber valido un ascenso, la pieza incluye también fragmentos de los dos goles del Albacete que sentenciaron al Deportivo al abismo un año más. En concreto, el vídeo recoge el centro que posibilitó el primer gol y también el tanto que condenó el partido. Como no podía ser de otro modo, muchos aficionados no han dejado pasar el detalle por alto y han reaccionado con estupor a la insólita elección de momentos. ¿Se trata de un error, o de un símbolo de la resiliencia de la afición en buenos y malos momentos? Por el momento sigue siendo un misterio.