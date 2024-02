¿Qué hacer este sábado en A Coruña? Agenda del 24 de febrero

‘Músicas desde o corazón’

12.15 horas. La Banda Municipal, dirigida por Juan Miguel Romero, interpretará Smetana Fanfare, When Speaks the Signal-Trumpet Tone, Cardiofonía y Romeu and Julliet.

Teatro Colón

Monólogos en el Aquarium

13.00 horas y 18.00 horas. Charlas breves sobre a biología y curiosidades de algunas de las especies más populares del Aquarium, ofrecidas por el personal de atención al público.

Aquarium Finisterrae

‘Canción de Pedro Costa’

Exposición que aborda la obra del cineasta portugués a través de la utilización que éste hace del rostro, la voz y la canción como señales de identidad de las personas.

Fundación Luís Seoane

‘1891-1895 Picasso na casa’

Muestra con varias microexposiciones de cómic, ilustración y animación inspiradas en la presencia de Pablo Picasso en A Coruña durante su infancia, a finales del siglo XIX.

Casa Museo Picasso