A Café Quijano no le faltan las ganas para seguir girando con sus canciones y llenar salas con público de diferentes generaciones. Llevan 25 años en el mundo de la música y piensan con ilusión en volver al estudio para grabar algo nuevo. Por ahora, continúan con su Manhattan Tour, que llega el 2 de marzo al Palacio de la Ópera. Raúl Quijano, uno de los tres miembros de la banda, habla de la gira, de su trayectoria y de los planes de futuro.

En marzo de 2022 presentaban Manhattan en A Coruña. ¿Qué ha cambiado en el espectáculo desde entonces?

Ha ido evolucionando positivamente. Estamos muy contentos. Hemos colgado el cartel de entradas agotadas en muchos conciertos. Este año, tenemos más fechas y va creciendo la afluencia del público.

¿Qué os ha aportado este tour?

Nos aporta seguir inmersos de pleno en el mundo de la música. Cada vez nos da más alegrías y va subiendo la afluencia de público a los conciertos. Musicalmente seguimos evolucionando y aprendiendo. Intentamos, de una manera u otra, mantenernos en este mundo que están difícil. Ya son 25 años desde que empezamos y va todo hacia arriba.

Café Quijano lleva 25 años pero usted estudia un grado de Música. ¿Todavía les quedan cosas por aprender?

Sí, yo creo que nos queda mucho por aprender de música, todavía somos unos estudiantes. Es un mundo tan amplio y tan extenso que aún queda mucho. No solo es la composición o la creación de canciones, también está toda la parte de la teoría musical y de los aspectos más académicos que nos gusta seguir investigando y conociendo. No es falsa modestia ni humildad, es la verdad, nos queda mucho por aprender.

¿Cómo es el periodo de composición en el grupo?

La verdad es que Manuel es el que más prepara las canciones. Luego vamos al estudio, nos las muestra y ya le damos forma. Luego viene el proceso de las armonías vocales, que es una de nuestras características. El cantar a tres voces lo montamos en el estudio, que es donde damos forma a las canciones.

¿Cómo logran concentrar esos 25 años en un concierto de dos horas?

Pues hacemos un repaso por todas esas canciones y etapas que nos marcaron. Sobre todo esas canciones que están en el subconsciente del público. Muchas veces, al acabar el concierto, nos dicen: “no me acordaba que esta canción era vuestra, pero me la sé de arriba a abajo”. Es buena señal porque quiere decir que el repertorio es amplio y que, aparte de las canciones más conocidas, hay otras muchas que sí se identifican.

¿Tiene algún tema favorito en esta gira?

Yo creo que es el conjunto de las canciones lo que realmente mueve al público Esa organización en el repertorio a la hora de tocar hace que la gente, poco a poco, se vaya metiendo en el concierto. No es una canción en particular la que a mí me parece que tiene mejor respuesta sino que es el conjunto global del espectáculo. Empezamos con una parte más acústica para luego pasar a la parte eléctrica. Hacemos un recorrido por todas las canciones que han sido éxito y que conoce el público.

Canciones con las que han conseguido unir varias generaciones.

Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Desde el escenario se ve todo y hay un crisol amplio. La música tiene la capacidad la música de juntar a diferentes generaciones. De repente ves a un joven de 18 años con su padre y también con su abuelita. Es algo maravilloso ver a las tres generaciones unidas.

Sobre todo ahora que aparecen tantos grupos en el sector. ¿Qué piensan de esas bandas emergentes y qué consejo les darían?

Cualquier persona que haga una canción, que se siente en un cuarto pequeño, en la soledad, para hacer una canción y que luego la grabe y la publique, merece el mayor de los respetos independientemente del estilo que sea. Mi consejo es que la base está en el trabajo y en la constancia y en no perder nunca tu esencia. Las personas tienen que ser fieles a sí mismas.

¿Cuáles son los planes de futuro de Café Quijano?

Estamos ahora con la gira en España y luego nos vamos a hacer ocho capitales europeas. Más tarde estaremos en México y para septiembre estamos preparando una pequeña gira por Estados Unidos. A final de año vamos a intentar entrar en el estudio para grabar un nuevo disco.

¿Hay ganas de seguir creando y girando?

Sí, todas las ganas. Esto es lo que nos gusta e intentaremos mantenernos en este mundo de la música todo el tiempo que nos lo permita el público.