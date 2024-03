Se busca joven coruñés y anónimo: el pódcast gallego que arrasa en redes

Estamos en un momento en el que los pódcast están en pleno auge, así que marcar la diferencia no es nada sencillo. Con todo, para Pauli González, una estudiante de cuarto curso del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidade de Santiago, ingeniárselas para destacar en este mundo ha sido coser y cantar. O, al menos, eso es lo que se percibe porque ha apostado por hacer entrevistas a un público muy concreto: jóvenes, de la provincia de A Coruña y anónimos y, desde luego, la fórmula le ha funcionado a las mil maravillas. Nadie T Preguntó, que así se llama el pódcast, tiene más de 2.400 seguidores en Instagram y hoy podrá seguirse en directo en el Fórum Metropolitano de A Coruña a las 20.30 horas, con entradas a la venta por tres euros.

Este proyecto, que hoy triunfa en las redes sociales y en las plataformas de audio como Spotify (donde se puede escuchar el audio y ver el vídeo), nacía hace un año de forma muy humilde, de hecho, en su primera temporada los programas solo tenían audio. “El curso pasado estuve de Erasmus en la República Checa y al regresar quise empezar a meterme en el mundo de la radio. Es el medio en el que me gustaría trabajar y me di cuenta de que sería difícil conseguir una oportunidad sin experiencia y sin haber terminado la carrera. Así que decidí hacer un pódcast para el día de mañana tener algo que mostrar en una entrevista y coger más tablas delante del micro”, cuenta.

Y así nació este pequeño proyecto que va creciendo. De hecho esta segunda temporada ya tiene también imagen y para ello se las ha ingeniado para crear un estudio de grabación en casa. “Lo monté en una de las habitaciones de la casa de mis padres en A Coruña. Mi madre la verdad es que se portó muy bien porque me dejó desmontar todo lo que había allí y me ayudó a darle forma”.

Las personas que acuden a Nadie T Preguntó son siempre jóvenes, de la provincia de A Coruña y desconocidos. “La razón de escoger a jóvenes es que quiero romper con esa idea de que somos la generación de cristal, sin ambición, y todos esos atributos que nos cuelgan. Son de la provincia de A Coruña porque soy de allí, de hecho al principio tenía intención de centrarme en personas de A Coruña, pero al estudiar en Santiago ya me siento muy de aquí y decidí ampliar el perfil”, explica. “Y por último busco que sea gente anónima porque cada vez hay más pódcasts, pero tengo la sensación de que siempre veo las mismas entrevistas y de que siempre invitan a la misma gente. Así que quise dar voz a esas personas que por no tener tanta repercusión en las redes, muchas veces se escapa de los pódcasts o de los medios de comunicación más tradicionales”, dice.

La mayor parte de sus invitados viven con Pauli su primera entrevista y todo ello hace que se muestren naturales al no tener un discurso ensayado. “Profundizo no solo en el tema en cuestión o en su proyecto, sino que abarco su personalidad e infancia. Por eso en el principio de cada capítulo hablamos un poco de cómo eran de pequeños o de cómo empezaron a desarrollar los hobbies que les impulsaron a llevar a cabo sus proyectos actuales”.

Origen del nombre

El nombre del pódcast condiciona siempre el arranque de cada entrevista que hace: “Surgió a raíz de algo que me dijeron a mí de adolescente una vez en un grupo de WhatsApp y cogí ese recuerdo y decidí crear algo bonito de un comentario que me sentó fatal”. Por eso lo primero que les pide a sus invitados es que le digan una frase que alguien les haya soltado y con la que hayan pensado:“Nadie te preguntó”. “Todos ellos a pesar de las críticas han seguido adelante con esos proyectos que tienen y me parece valioso reflejarlo”, dice.

Hoy Pauli celebra su primer live show a las 20.30 horas en el Fórum Metropolitano de A Coruña. Es un proyecto que nació a raíz de querer juntar a todas aquellas personas que le han ayudado a sacar adelante su pódcast. “Aunque yo soy la persona que está detrás de todo esto, en ningún momento he estado sola. Desde que lo propuse por primera vez, mis amigos y familiares han participado mandando invitados, han montado y desmontado el estudio mil veces... Todos querían verme en directo y ayudarme, y en un estudio de un metro cuadrado no caben”, cuenta.

Es así como acabó escogiendo el Fórum Metropolitano coruñés para grabar con público el último episodio de la segunda temporada. Pero es que la cosa no queda ahí, sino que será un espectáculo con juegos con el público y varias sorpresas. Las invitadas serán dos humoristas: Marita Martínez y Lucía Veiga. “Lo de mañana es una celebración y ellas forman un dúo de improvisación creo que van a dar mucho juego”.

Y a pesar de que esta jornada en directo surgió para reunir a su gente, lo cierto es que ha ido mucho más allá. Y es que ya se han vendido más de 200 entradas. “Mi objetivo era llenar más o menos la mitad del fórum y esta cifra me sorprendió un montón porque esperaba que viniese la gente que me quiere, pero no me quiere tanta gente”, bromea. Todavía se pueden adquirir en ataquilla.com o una hora antes del día del evento en la taquilla del fórum.

A pesar de que cada uno de sus invitados son unos valientes por ponerse delante de un micro por primera vez, Pauli guarda un cariño especial a una entrevista que le hizo a Antonio, un joven que padece una enfermedad rara que ataca a los músculos y que solo tienen ocho personas en el mundo. “Fue un poco complicada de grabar porque usa respirador y el sonido se me resistía. Él fue muy generoso y fue muy especial. A la gente le encantó”, cuenta. También recuerda especialmente otra entrevista con un chico que contó su historia tras pasar por varios centros de menores y casas tuteladas. “Fue, con mucha diferencia, la más escuchada del pódcast”, recuerda. También guarda cariño a una entrevista que le hizo a su abuela: “Es una persona mayor pero muy joven espiritualmente y fue muy especial para mí no solo compartir espacio con ella sino que todo el mundo pudiese conocerla porque es una estrella”.