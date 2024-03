El sueño de Anxo en A Coruña: "Sin la oruga esa escalera cada día es una frontera"

Esta es la historia de Anxo, el patio de su colegio y una oruga mecánica. El argumento que une a estos protagonistas lo escribe una rara enfermedad, unas molestas escaleras y la fuerza del compañerismo a través de una canción y un vídeo. Pronto, muy pronto, Anxo, de 10 años, podrá pasar el tiempo del recreo al aire libre con todos los niños y niñas de su clase en el colegio Anxo da Garda.

Anxo se mueve en una silla de ruedas. Sufre síndrome de Melas, un trastorno genético degenerativo que progresivamente le hace perder movilidad: no puede caminar y le cuesta hablar. Hasta 2º de Primaria se movía con normalidad, pero en ese curso empezó a cojear, a perder fuerza en sus músculos, y desde entonces utiliza una silla de ruedas para niños. Ahora está en 5º. Adora a sus compañeros y ellos lo adoran a él, pero en los recreos no siempre pueden estar juntos porque una escalera de ocho peldaños por un lado y por otro divide el patio en dos zonas: una descubierta donde a los niños les da el aire y pueden correr y jugar sin tropezarse con otros que hacen deporte, y otra cubierta con pista deportiva donde se juntan muchos estudiantes y en la que Anxo tiene que pasar todo el recreo en compañía de una cuidadora, lejos de sus amigos.

Los padres de Anxo preguntaron el año pasado al colegio si era posible instalar una rampa o un pequeño elevador para salvar ese obstáculo para su hijo. El centro hizo la consulta a la Consellería de Educación y recibió por respuesta la imposibilidad de realizar una obra como esa. Lejos de arrojar la toalla, desde la propia clase de Anxo tutoras y alumnos se movilizaron para buscar otra solución. ¿Cuál? Una oruga mecánica para que el niño pueda subir de un nivel del patio a otro sin bajarse de su silla de ruedas. ¿Cómo pedirla? Con una canción y un vídeo en YouTube.

Esta idea fue surgiendo en un proyecto educativo en la clase de Anxo que empezaron este curso en octubre. Faltos de inspiración al principio para crear poesía, los alumnos acabaron encontrándola en algo muy próximo, en la realidad cotidiana de su compañero. Con la ayuda de profesores, fueron escribiendo la letra de una canción, hicieron varias grabaciones hasta dar con la definitiva y la acompañaron de un vídeo con ellos mismos y con Anxo y su colegio como protagonistas.

La letra de la canción y las imágenes del vídeo no pueden ser más elocuentes. “Ocho escaleras me impiden sentir tu calor y tu abrazo / Yo no soy una simple silla que no siente, que no tiene vida / Sin oruga esa escalera cada día es una frontera / Y ya solo puedo pensar en esa oruga que me pueda dar alas para volar”, cantan los niños.

Patricia Medal, la madre de Anxo, confiesa que tuvo que dejar de ver el vídeo varias veces por lo mucho que su contenido le hizo llorar. “Los niños de su clase son un enorme regalo para él. Va todos los días al cole con una sonrisa. Se adoran”, dice emocionada, admitiendo que el “ruido” causado por la canción y el vídeo que cuentan la situación de su hijo tuvo que hacerse “para algo necesario, que los humanos no tengamos barreras”.

Es la propia mujer la que revela que la Jefatura Territorial de Educación ha trasladado al colegio Anxo da Garda que aprobará el permiso y el presupuesto para que el centro pueda comprar una oruga mecánica para su hijo. Es un aparato adaptado que sirve para transportar a personas con problemas de movilidad a lugares de difícil acceso sin que tengan que bajarse de la silla o del vehículo en el que habitualmente se mueven. Así Anxo podría “pasar la primavera al aire libre con sus amigos porque la oruga sube ella sola las escaleras”, explica Patricia Medal. Hoy lunes, en el inicio de una nueva semana, la sonrisa de Anxo puede que brille más.

Más 2.700 visualizaciones en su primer día en YouTube

El sábado por la mañana fue colgado en el canal de YouTube del CEIP Plurilingüe Anxo da Garda de A Coruña el vídeo de la canción Contigo, compuesta y cantada por alumnos de 5º de Primaria para reclamar una oruga mecánica para que su compañero Anxo Carneiro Medal, que va en silla de ruedas porque sufre una rara enfermedad genética, pueda acceder a la parte descubierta del patio y pasar los recreos con sus compañeros. Ayer a las ocho de la tarde el vídeo superaba las 2.700 visualizaciones. La pieza audiovisual recoge la canción creada por los estudiantes con las imágenes de los niños que se dirigen desde el aula al patio caminando por los pasillos o bajando en ascensor con Anxo, al que ayuda una cuidadora. Todo está grabado en un único plano-secuencia en el que los niños suben a la parte descubierta del patio desde donde saludan a Anxo en la cubierta, donde se ha quedado solo, pero al que se unen al final para pasar el rato juntos y reclamar ayuda para que él también pueda subir.