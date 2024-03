Milladoiro, 45 anos de maxia

Catro décadas e media logo pasan. E se o fan ao ritmo dos sons folk e de raíz que xa forman parte da identidade musical galega, a sensación é que non pasaron tantos anos dende aquel afortunado día no que a banda Milladoiro daba os seus primeiros pasos nunha cafetería da rúa Feijoo. Corenta e cinco anos despois do primeiro concerto debut do xa lendario grupo folk, no Auditorio dos Salesianos, a agrupación celebrará o seu aniversario. E farao na cidade.

Desta vez, será no Palacio da Ópera, o vindeiro día 19 de maio. A cita está chamada a ser un recital especial na intensísima traxectoria da banda, na que repasarán o seu repertorio máis celebrado. “A cidade na que naceu a bandeira e se xestou o himno do noso país tamén foi crucial na traxectoria dun grupo musical esencial na recuperación e difusión da nosa tradición musical”, sinalou o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, na presentación da iniciativa. A agrupación, formada actualmente por Xosé V. Ferreirós, Nando Casal, Moncho García, Harry.c, Manú Conde e Manuel Riveiro, recibiu recoñecementos senlleiros como o Pedrón de Ouro, concedido polo Padroado Rosalía de Castro no ano 1985, o premio Goya á mellor banda sonora orixinal, por La Mitad del Cielo en 1986; o premio da Música concedido pola SGAE e AIE; a Medalla Castelao da Xunta de Galicia (2004); e a Medalla de Ouro de Galicia (2012).