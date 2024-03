Licencias de estancos y taxis en A Coruña, la compraventa que se mueve en portales de internet

Alejando Blanco se baja del taxi. La jubilación le obliga a dejar las cuatro ruedas, las charlas con clientes y hasta los atascos. Cuenta que lleva “sobre 23 años” con su licencia de taxi, pero ahora la traspasa porque ha llegado la hora de dejar de trabajar y dedicarse únicamente a disfrutar. Blanco explica que a su “hijo no le interesa” coger la licencia del taxi y convertirse en su relevo por las calles de A Coruña. Al no encontrar “nadie” en casa que quiera hacer frente a este negocio sobre ruedas, el taxista tomó la decisión de traspasar la licencia. No lo dudó y colgó un anuncio en internet. “Se puede vender por separado el coche y el permiso o junto. Eso depende. Yo estoy abierto a todo y dispuesto a negociar por el coche”, manifiesta. El precio por el permiso es de 120.000 euros. “Es lo que suele costar una licencia de taxi”, justifica el conductor, que ya ha recibido algunas llamadas de personas interesadas pero, por ahora, “no hay nada cerrado. “Hay algunos curiosos que llaman para interesarse. Todavía está todo en el aire”, cuenta el taxista. Alejandro Blanco anima a aquellos que quieran hacer del taxi su trabajo porque, asegura, “es un negocio que va muy bien” ya que la gente en A Coruña “lo utiliza mucho”. “Yo traspaso mi licencia porque me toca jubilarme, pero es cierto que el taxi es un negocio rentable”, analizar.