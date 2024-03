Pablo López agota las entradas para sus dos conciertos en el Palacio de la Ópera este abril

El artista Pablo López ha hecho sold out en los dos conciertos que dará en el Palacio de la Ópera los días 6 y 7 de abril, y que forman parte de una gira, Pab10 López, con la que celebra que lleva una década en los escenarios. Entre sus discos están Once millones de versos después de ti u Once historias y un piano.

En los recitales coruñeses del mes próximo, el pianista malagueño,, el primer artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial, hará un repaso a su discografía. También mostrará “en primicia” pinceladas de su nuevo trabajo discográfico.