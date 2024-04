La alcaldesa da por cerrado el caso Lage, pero el PP exige su dimisión y el BNG alerta de que afecta a su apoyo

La comparecencia del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, en el pleno del jueves para informar sobre las obras realizadas en viviendas de su propiedad llevó a la alcaldesa, Inés Rey, a afirmar este viernes que “dejó aclarado el asunto” y que “no hay tema, no hay nada”. Tras lo que eludió hacer comentarios para “no contribuir al ruido y a una manera de hacer política” de la que dijo que no es la suya.

Pero el PP solicitó ayer la dimisión de Lage o que la alcaldesa le retire sus competencias por las explicaciones ofrecidas en el pleno. Para el portavoz popular, Miguel Lorenzo, Lage “mintió tres veces” sobre las actuaciones desarrolladas en esos pisos, mientras que para el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, esta situación tendrá “impacto en la gobernabilidad” del Concello, porque de su gestión por la alcaldesa dependerá “el tono de la oposición” del BNG, ya que recordó que el acuerdo suscrito con el PSOE fue solo para la investidura de la alcaldesa.

Lorenzo advirtió de que “el caso ha empezado” y que Lage “mintió en el pleno a los concejales y a todos los ciudadanos” porque aseguró que no había hecho obras en sus viviendas y “en el expediente hay documentos que acreditan lo contrario”. Citó un informe de la Policía Local del 27 de enero que indica que se hicieron trabajos para dividir la planta en dos viviendas, y otro del 4 de marzo de un inspector de urbanismo que comunica que los trabajos fueron terminados, a pesar de que dos días después se le dio la licencia.

Destacó que estos documentos no aparecían en el expediente que se facilitó al PP, por lo que su grupo tuvo que solicitarlos, y afirmó de Lage: “Si tuviera honorabilidad política debería dimitir, no puede mentir en el pleno tan descaradamente”. En caso de que no lo haga, considera que la alcaldesa debería retirarle las competencias. Para el jefe de filas de los populares, Inés Rey hasta el pleno del jueves “era una engañada”, pero si no actúa con relación a Lage “se hace cómplice de todo lo que ha pasado”, a lo que añadió que “ha perdido toda credibilidad porque su portavoz miente”.

Firma de documentos

Sobre la posible existencia de delitos en la actuación de Lage, recordó que este aseguró que no había firmado ningún documento relacionado con sus viviendas. “Ahí lo dejo”, sentenció el portavoz popular. Acerca del anuncio de Lage de que estudia acudir a los tribunales porque se divulgaron datos personales suyos, declaró: “Que vaya al juzgado”.

La nacionalista Avia Veira acusó a Lage de decir “medias verdades o medias mentiras” y desmintió su afirmación de que en la tramitación de sus viviendas no recibiera trato de favor, ya que las 20 licencias que mencionó en el pleno que se gestionaron con igual rapidez que la suya se refieren a obras subvencionables, para las que dijo que en el Concello “hay una instrucción para que tengan prioridad”. “No hay ninguna persona mortal en esta ciudad que solicitase una licencia de cambio de uso y que la obtuviese en el mismo plazo que él”, dijo Veira, quien también mencionó los informes municipales que certifican que se habían realizado obras antes de conseguir la licencia. Sobre la abstención de Lage en la tramitación destacó que solo lo hizo “cuando una funcionaria se lo exige”.

Para Francisco Jorquera, las “insuficientes” explicaciones de Lage “requieren de la asunción de responsabilidades políticas”, ya que le acusó de haber cometido “infracciones graves” que a su juicio trató de ocultar con “datos equívocos”. Detalló que en el mismo día consiguió para sus viviendas un informe técnico, otro jurídico y la concesión de la licencia, de lo dijo que “eso no le sucede a nadie normal en el Concello de A Coruña”. También señaló que el expediente que se entregó al BNG estaba “amputado” porque no figuraba el informe jurídico de la licencia en el que aparece el informe del inspector de Urbanismo que comprobó que se habían realizado las obras.

